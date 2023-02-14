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Зеленський присвоїв 10-ій окремій гірсько-штурмовій бригаді почесне найменування

Олександр ШумілінВівторок, 14 лютого 2023, 21:44
Фото: Суспільне

Президент Володимир Зеленський присвоїв 10-ій окремій гірсько-штурмовій бригаді Сухопутних військ Збройних Сил України почесне найменування "Едельвейс".

Джерело: указ президента

Дослівно: "Присвоїти 10 окремій гірсько-штурмовій бригаді Сухопутних військ Збройних Сил України почесне найменування "Едельвейс" та надалі іменувати її – 10 окрема гірсько-штурмова бригада "Едельвейс" Сухопутних військ Збройних Сил України".

Передісторія:

  • У січні 10-а окрема гірсько-штурмова бригада повідомляла, що на Бахмутському напрямку українські воїни десятками знищують бійців російської ПВК "Вагнер", які не рахуються з втратами і не забирають загиблих.
  • 10-та окрема гірсько-штурмова бригада – військове з’єднання у складі Сухопутних військ ЗСУ.
  • Символом бригади є емблема гірськопіхотних частин (едельвейс та схрещені гуцульські топірці) на щитку з номером бригади римською цифрою "Х" у нижній частині.

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Теми: Зеленськийвійна
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