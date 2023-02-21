Кабмін затвердив нових заступників Резнікова
Вівторок, 21 лютого 2023, 16:24
Волонтер Віталій Дейнега та експосол Андрій Шевченко отримали нові посади у Міністерстві оборони.
Джерело: представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram
Деталі: Дейнегу призначили заступником міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, а Шевченка – заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції.
За даними УП, обидві кандидатури були погоджені з президентом.
Передісторія:
- 14 лютого міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що хоче звільнити із посади своїх заступників Івана Руснака та Олега Гайдука та призначити на посаду першого заступника міністра Олександра Павлюка, на посаду заступника з питань цифрового розвитку – волонтера Віталія Дейнегу, на посаду заступника з питань євроінтеграції – експосла Андрія Шевченка.
- Тоді ж Резніков повідомив, що уже подав кандидатів на посади на погодження президенту, після чого має відбутись затвердження урядом.
- Кабінет міністрів на своєму засіданні 14 лютого призначив на посаду першого заступника міністра оборони героя України, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.