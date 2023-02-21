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Кабмін затвердив нових заступників Резнікова

Ірина Балачук, Валентина РоманенкоВівторок, 21 лютого 2023, 15:24
Кабмін затвердив нових заступників Резнікова
колаж УП

Волонтер Віталій Дейнега та експосол Андрій Шевченко отримали нові посади у Міністерстві оборони.  

Джерело: представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram 

Деталі: Дейнегу призначили заступником міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, а Шевченка – заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції.

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За даними УП, обидві кандидатури були погоджені з президентом.

Передісторія:

  • 14 лютого міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що хоче звільнити із посади своїх заступників Івана Руснака та Олега Гайдука та призначити на посаду першого заступника міністра Олександра Павлюка, на посаду заступника з питань цифрового розвитку – волонтера Віталія Дейнегу, на посаду заступника з питань євроінтеграції – експосла Андрія Шевченка.
  • Тоді ж Резніков повідомив, що уже подав кандидатів на посади на погодження президенту, після чого має відбутись затвердження урядом.
  • Кабінет міністрів на своєму засіданні 14 лютого призначив на посаду першого заступника міністра оборони героя України, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.

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Теми: Міноборони
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