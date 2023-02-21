Кабмін затвердив нових заступників Резнікова

Волонтер Віталій Дейнега та експосол Андрій Шевченко отримали нові посади у Міністерстві оборони.

Джерело: представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram

Деталі: Дейнегу призначили заступником міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, а Шевченка – заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції.

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За даними УП, обидві кандидатури були погоджені з президентом.

Передісторія:

14 лютого міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що хоче звільнити із посади своїх заступників Івана Руснака та Олега Гайдука та призначити на посаду першого заступника міністра Олександра Павлюка, на посаду заступника з питань цифрового розвитку – волонтера Віталія Дейнегу, на посаду заступника з питань євроінтеграції – експосла Андрія Шевченка.

Тоді ж Резніков повідомив, що уже подав кандидатів на посади на погодження президенту, після чого має відбутись затвердження урядом.

Кабінет міністрів на своєму засіданні 14 лютого призначив на посаду першого заступника міністра оборони героя України, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.