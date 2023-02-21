Кабмин утвердил новых заместителей Резникова

Волонтер Виталий Дейнега и экс-посол Андрей Шевченко получили новые должности в Министерстве обороны.

Источник: представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram

Детали: Дейнегу назначили заместителем министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, а Шевченко – заместителем министра обороны по вопросам европейской интеграции.

По данным УП, обе кандидатуры были согласованы с президентом.

Предыстория: