Кабмин утвердил новых заместителей Резникова
Вторник, 21 февраля 2023, 15:24
Волонтер Виталий Дейнега и экс-посол Андрей Шевченко получили новые должности в Министерстве обороны.
Источник: представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram
Детали: Дейнегу назначили заместителем министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, а Шевченко – заместителем министра обороны по вопросам европейской интеграции.
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По данным УП, обе кандидатуры были согласованы с президентом.
Предыстория:
- 14 февраля министр обороны Алексей Резников сообщил, что хочет уволить с должности своих заместителей Ивана Руснака и Олега Гайдука и назначить на должность первого заместителя министра Александра Павлюка, на должность заместителя по вопросам цифрового развития – волонтера Виталия Дейнегу, на должность заместителя по вопросам евроинтеграции – экс-посла Андрея Шевченко.
- Тогда же Резников сообщил, что уже подал кандидатов на должности на согласование президенту, после чего должно состояться утверждение правительством.
- Кабинет министров на своем заседании 14 февраля назначил на должность первого заместителя министра обороны героя Украины, генерал-лейтенанта Александра Павлюка.
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