Кабмин утвердил новых заместителей Резникова

Волонтер Виталий Дейнега и экс-посол Андрей Шевченко получили новые должности в Министерстве обороны.

Источник: представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram

Детали: Дейнегу назначили заместителем министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, а Шевченко – заместителем министра обороны по вопросам европейской интеграции.

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По данным УП, обе кандидатуры были согласованы с президентом.

Предыстория:

14 февраля министр обороны Алексей Резников сообщил, что хочет уволить с должности своих заместителей Ивана Руснака и Олега Гайдука и назначить на должность первого заместителя министра Александра Павлюка, на должность заместителя по вопросам цифрового развития – волонтера Виталия Дейнегу, на должность заместителя по вопросам евроинтеграции – экс-посла Андрея Шевченко.

Тогда же Резников сообщил, что уже подал кандидатов на должности на согласование президенту, после чего должно состояться утверждение правительством.

Кабинет министров на своем заседании 14 февраля назначил на должность первого заместителя министра обороны героя Украины, генерал-лейтенанта Александра Павлюка.