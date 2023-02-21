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Кабмин утвердил новых заместителей Резникова

Ирина Балачук, Валентина РоманенкоВторник, 21 февраля 2023, 15:24
Кабмин утвердил новых заместителей Резникова
коллаж УП

Волонтер Виталий Дейнега и экс-посол Андрей Шевченко получили новые должности в Министерстве обороны. 

Источник: представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram

Детали: Дейнегу назначили заместителем министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, а Шевченко – заместителем министра обороны по вопросам европейской интеграции.

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По данным УП, обе кандидатуры были согласованы с президентом.

Предыстория:

  • 14 февраля министр обороны Алексей Резников сообщил, что хочет уволить с должности своих заместителей Ивана Руснака и Олега Гайдука и назначить на должность первого заместителя министра Александра Павлюка, на должность заместителя по вопросам цифрового развития – волонтера Виталия Дейнегу, на должность заместителя по вопросам евроинтеграции – экс-посла Андрея Шевченко.
  • Тогда же Резников сообщил, что уже подал кандидатов на должности на согласование президенту, после чего должно состояться утверждение правительством.
  • Кабинет министров на своем заседании 14 февраля назначил на должность первого заместителя министра обороны героя Украины, генерал-лейтенанта Александра Павлюка.

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Темы: Минобороны
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