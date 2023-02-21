Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмин утвердил новых заместителей Резникова

Ирина Балачук, Валентина РоманенкоВторник, 21 февраля 2023, 16:24
коллаж УП

Волонтер Виталий Дейнега и экс-посол Андрей Шевченко получили новые должности в Министерстве обороны. 

Источник: представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram

Детали: Дейнегу назначили заместителем министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, а Шевченко – заместителем министра обороны по вопросам европейской интеграции.

По данным УП, обе кандидатуры были согласованы с президентом.

Предыстория:

  • 14 февраля министр обороны Алексей Резников сообщил, что хочет уволить с должности своих заместителей Ивана Руснака и Олега Гайдука и назначить на должность первого заместителя министра Александра Павлюка, на должность заместителя по вопросам цифрового развития – волонтера Виталия Дейнегу, на должность заместителя по вопросам евроинтеграции – экс-посла Андрея Шевченко.
  • Тогда же Резников сообщил, что уже подал кандидатов на должности на согласование президенту, после чего должно состояться утверждение правительством.
  • Кабинет министров на своем заседании 14 февраля назначил на должность первого заместителя министра обороны героя Украины, генерал-лейтенанта Александра Павлюка.

Поддержите УП на Patreon

Темы: Минобороны
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

документ, обновлено 12:58Рада забрала мандат у Трухина, он ранее написал заявление

видеоПутин признался, что сам с трудом бы выслушал 2 часа своей болтовни

видеоВоздушные силы показали немецкий Gepard на охоте

Финляндия передаст Украине три своих Leopard 2

фотоСтоличный блогер "прикарманил" 340 тысяч донатов для ВСУ

обновлено о 13:40Россияне нанесли ракетный удар по Харьковщине: попали в администрацию, под завалами люди

Все новости...
Минобороны
Как полечить закупки Минобороны, и почему консультативные органы и антикоррупционные советы – это лишь обезболивание
Украинские бойцы показали "ночное сафари" на российских захватчиков
Минобороны отправит специалистов учиться закупкам у Агентства НАТО
Последние новости
14:50
Сайт БЭБ атаковали хакеры
14:45
Враг активизировался и несколько изменил тактику на Таврическом направлении – Силы обороны
14:32
Рада приняли закон об НМТ-2023 для выпускников
14:28
65% граждан ЕС поддерживают финансирование военной помощи для Украины
14:23
Ирак разрешит торговлю с Китаем в юанях
14:21
Рада отстранила Лероса от заседаний: он говорит, что из-за критики в адрес Ермака
14:11
За год РФ выпустила по Украине более 5 тысяч ракет и нанесла почти 3,5 тысячи авиаударов – Генштаб
14:09
Банк Эстонии передал НБУ еще более 140 тысяч евро от продажи посвященных Украине монет
14:04
Церковникам УПЦ МП суды уже вынесли 7 обвинительных приговоров – СБУ
14:02
Еврокомиссия запретила сотрудникам пользоваться TikTok
Все новости...