Після зустрічі Байдена і Зеленського буде багато роботи з союзниками – Білий дім
Після проведення переговорів у Києві між президентами Джозефом Байденом і Володимиром Зеленським Сполучені Штати Америки націлені реалізувати великий обсяг роботи із союзниками й партнерами щодо підтримки України у її протистоянні агресії Росії.
Джерело: радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван на брифінгу, "Укрінформ"
Пряма мова: "Він (Байден – ред.) мав нагоду вчора провести глибоку, детальну розмову з президентом Зеленським щодо кожного аспекту конфлікту. І в результаті цього буде проведено багато подальшої роботи, у тому числі, в тісній консультації з нашими союзниками та партнерами".
Деталі: Салліван також зазначив, що глава Білого дому скористається цією можливістю вже у вівторок під час зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою та його командою.
За його словами, Байден має намір обговорити "продовження роботи у рамках більшої коаліції країн, які прагнуть підтримати Україну військовою, економічною, гуманітарною допомогою та іншими формами підтримки".
При цьому Салліван уточнив, що теми переговорів президентів Байдена і Дуди також включатимуть "усі аспекти" війни РФ проти України.
Передісторія:
- 20 лютого президент США Джо Байден відвідав Київ з неоголошеним візитом. Він провів ґрунтовні переговори з президентом України Володимиром Зеленським.
- 21 лютого Байден перебуває з офіційним візитом у Варшаві, де заплановані його зустрічі з державним керівництвом країни та лідерами країн "Бухарестської дев'ятки".