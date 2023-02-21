Після зустрічі Байдена і Зеленського буде багато роботи з союзниками – Білий дім

Після проведення переговорів у Києві між президентами Джозефом Байденом і Володимиром Зеленським Сполучені Штати Америки націлені реалізувати великий обсяг роботи із союзниками й партнерами щодо підтримки України у її протистоянні агресії Росії.

Джерело: радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван на брифінгу, "Укрінформ"

Пряма мова: "Він (Байден – ред.) мав нагоду вчора провести глибоку, детальну розмову з президентом Зеленським щодо кожного аспекту конфлікту. І в результаті цього буде проведено багато подальшої роботи, у тому числі, в тісній консультації з нашими союзниками та партнерами".

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Деталі: Салліван також зазначив, що глава Білого дому скористається цією можливістю вже у вівторок під час зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою та його командою.

За його словами, Байден має намір обговорити "продовження роботи у рамках більшої коаліції країн, які прагнуть підтримати Україну військовою, економічною, гуманітарною допомогою та іншими формами підтримки".

При цьому Салліван уточнив, що теми переговорів президентів Байдена і Дуди також включатимуть "усі аспекти" війни РФ проти України.

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