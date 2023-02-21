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После встречи Байдена и Зеленского будет много работы с союзниками – Белый дом

"Украинская правда"Вторник, 21 февраля 2023, 15:54
После встречи Байдена и Зеленского будет много работы с союзниками – Белый дом
Байден приехал к Зеленскому в Киев, фото Офиса президента

После проведения переговоров в Киеве между президентами Джозефом Байденом и Владимиром Зеленским Соединенные Штаты Америки нацелены реализовать большой объем работы с союзниками и партнерами по поддержке Украины в ее противостоянии агрессии России.

Источник: советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге, "Укринформ"

Прямая речь: "Он (Байден – ред.) имел возможность вчера провести глубокий, детальный разговор с президентом Зеленским по каждому аспекту конфликта. И в результате этого будет проведено много дальнейшей работы, в том числе, в тесной консультации с нашими союзниками и партнерами".

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Детали: Салливан также отметил, что глава Белого дома воспользуется этой возможностью уже во вторник во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой и его командой. 

По его словам, Байден намерен обсудить "продолжение работы в рамках большей коалиции стран, которые стремятся поддержать Украину военной, экономической, гуманитарной помощью и другими формами поддержки".

При этом Салливан уточнил, что темы переговоров президентов Байдена и Дуды также будут включать "все аспекты" войны РФ против Украины.

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Предыстория: 

  • 20 февраля президент США Джо Байден посетил Киев с необъявленным визитом. Он провел обстоятельные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
  • 21 февраля Байден находится с официальным визитом в Варшаве, где запланированы его встречи с руководством этой страны и лидерами стран "Бухарестской девятки".

Темы: СШАБайденЗеленскийУкраина
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