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Прикордонники відбили "м’ясну атаку" вагнерівців на Бахмут: проривались до ночі

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 21 лютого 2023, 16:17
Прикордонники відбили м’ясну атаку вагнерівців на Бахмут: проривались до ночі
ФОТО: ДПСУ

Українські прикордонники у понеділок відбили чергову "м’ясну атаку" найманців ПВК "Вагнер" на Бахмут, на окремих напрямках окупанти до глибокої ночі намагалися прорвати оборону ДПСУ.

Джерело: пресслужба Держприкордонслужби

Дослівно: "У понеділок до обіду противник активно вів по позиціях наших оборонців вогонь із танків, артилерії та мінометів. А з опівдня ворог розпочав активні "м’ясні атаки", спершу малими групами, а з настанням темряви – більш численними загонами найманців. На окремих напрямках загарбники до глибокої ночі намагалися прорвати нашу оборону".

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Деталі: У ДПСУ повідомляють, що інтенсивним вогнем зі стрілецької зброї та мінометів вдалося завдати суттєвих втрат нападникам та змусити їх відступити.

Водночас четверо вагнерівців закріпилися в будівлі біля українських позицій та почали обстрілювали фланг опорного пункту охоронців кордону. Цих найманців прикордонники ліквідували, закидавши гранатами. Інші втрати агресорів дорозвідуються.

Теми: БахмутПрикордонна службавійна
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