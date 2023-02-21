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Пограничники отбили "мясную атаку" вагнеровцев на Бахмут: прорывались до ночи

Татьяна ЛозовенкоВторник, 21 февраля 2023, 16:17
Пограничники отбили мясную атаку вагнеровцев на Бахмут: прорывались до ночи
фото: гпсу

Украинские пограничники в понедельник отбили очередную "мясную атаку" наемников ЧВК "Вагнер" на Бахмут, на отдельных направлениях оккупанты до глубокой ночи пытались прорвать оборону ГПСУ.

Источник: пресс-служба Госпогранслужбы

Дословно: "В понедельник до обеда противник активно вел по позициям наших защитников огонь из танков, артиллерии и минометов. А с полудня враг начал активные "мясные атаки", сначала малыми группами, а с наступлением темноты – более многочисленными отрядами наемников. На отдельных направлениях захватчики до глубокой ночи пытались прорвать нашу оборону".

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Детали: В ГПСУ сообщают, что интенсивным огнем из стрелкового оружия и минометов удалось нанести существенные потери нападающим и заставить их отступить.

В то же время четверо вагнеровцев закрепились в здании возле украинских позиций и начали обстреливали фланг опорного пункта охранников границы. Этих наемников пограничники ликвидировали, забросав гранатами. Другие потери агрессоров доразведываются.

Темы: БахмутПограничная службавойна
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