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Російська армія зосереджує наступ на п'ятьох напрямках – зведення Генштабу

Євген КізіловВівторок, 21 лютого 2023, 18:22
фото ЗСУ

Російські загарбники зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Деталі: При цьому, за даними штабу, на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Повідомляється також, що протягом вівторка 21 лютого ворог здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Обстрілів зазнали і понад 20 районів населених пунктів Сумщини, Чернігівщини та Харківщини.

Крім того, під обстріли росіян потрапила велика кількість населених пунктів на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Шахтарському, Запорізькому та Херсонському напрямках.

Авіація Сил оборони України за добу завдала 4 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

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Нагадаємо: Внаслідок російського обстрілу Херсона 21 лютого загинули п'ятеро людей, ще 16 – госпіталізовані.

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Теми: війнаУкраїнаРосія
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