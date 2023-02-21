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Российская армия сосредотачивает наступление на пяти направлениях – сводка Генштаба

Евгений КизиловВторник, 21 февраля 2023, 17:22
Российская армия сосредотачивает наступление на пяти направлениях – сводка Генштаба
фото ВСУ

Российские захватчики сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Детали: При этом, по данным штаба, на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

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Сообщается также, что в течение вторника 21 февраля враг совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Обстрелам подверглись и более 20 районов населенных пунктов Сумщины, Черниговщины и Харьковщины.

Кроме того, под обстрелы россиян попало большое количество населенных пунктов на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях.

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Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Напомним: В результате российского обстрела Херсона 21 февраля погибли пять человек, еще 16 - госпитализированы.

Темы: войнаУкраинаРосcия
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