Окупанти влаштували облаву на своїх дезертирів в Херсонській області – Генштаб

У лавах російських військ на окупованій Херсонщини настільки багато випадків дезертирства, що доводиться ловити втікачів по покинутих дачах і будинках.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Деталі: повідомляється, що у зв’язку з високим рівнем дезертирства з лав російських окупаційних військ з 20 лютого цього року в Чаплинському районі Херсонської області проводяться масові облави.

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Особливу увагу приділяють покинутим дачам та будинкам.

Що передувало: Верховний суд Росії засекретив статистику про дезертирство військових РФ.