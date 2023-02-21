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Окупанти влаштували облаву на своїх дезертирів в Херсонській області – Генштаб

Євген КізіловВівторок, 21 лютого 2023, 18:37
Getty Images

У лавах російських військ на окупованій Херсонщини настільки багато випадків дезертирства, що доводиться ловити втікачів по покинутих дачах і будинках.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Деталі: повідомляється, що у зв’язку з високим рівнем дезертирства з лав російських окупаційних військ з 20 лютого цього року в Чаплинському районі Херсонської області проводяться масові облави.

Особливу увагу приділяють покинутим дачам та будинкам.

Що передувало: Верховний суд Росії засекретив статистику про дезертирство військових РФ.

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Теми: РосіяарміяХерсонська областьвійна
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