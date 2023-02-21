Оккупанты устроили облаву на своих дезертиров в Херсонской области – Генштаб
Вторник, 21 февраля 2023, 17:37
В рядах российских войск на оккупированной Херсонщине настолько много случаев дезертирства, что приходится ловить беглецов по заброшенным дачам и домам.
Источник: вечерняя сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook
Детали: Сообщается, что в связи с высоким уровнем дезертирства из рядов российских оккупационных войск с 20 февраля этого года в Чаплинском районе Херсонской области проводятся массовые облавы.
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Особое внимание уделяют заброшенным дачам и домам.
Что предшествовало: Верховный суд России засекретил статистику о дезертирстве военных РФ.