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Оккупанты устроили облаву на своих дезертиров в Херсонской области – Генштаб

Евгений КизиловВторник, 21 февраля 2023, 17:37
Оккупанты устроили облаву на своих дезертиров в Херсонской области – Генштаб
Getty Images

В рядах российских войск на оккупированной Херсонщине настолько много случаев дезертирства, что приходится ловить беглецов по заброшенным дачам и домам.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Детали: Сообщается, что в связи с высоким уровнем дезертирства из рядов российских оккупационных войск с 20 февраля этого года в Чаплинском районе Херсонской области проводятся массовые облавы.

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Особое внимание уделяют заброшенным дачам и домам.

Что предшествовало: Верховный суд России засекретил статистику о дезертирстве военных РФ.

Темы: РосcияармияХерсонская областьвойна
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