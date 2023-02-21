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Зеленський із конгресменами США обговорив військову підтримку України

"Європейська правда"Вівторок, 21 лютого 2023, 18:40

Президент Володимир Зеленський у вівторок прийняв делегацію членів Палати представників США на чолі з головою комітету із закордонних справ Майклом Макколом, яка приїхала до Києва.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в Офісі президента.

Глава держави, як зазначається, подякував конгресменам за підтримку України, зокрема військову та фінансову допомогу для протистояння російській агресії.

Сторони обговорили ситуацію на фронті та прогнози на подальші місяці, воєнні злочини Росії, а також першочергові потреби Збройних Сил України в озброєнні та військовій техніці.

"Президент окремо зупинився на важливості визнання Росії державою, відповідальною за кампанію терору проти цивільного населення, необхідності створення спеціального трибуналу щодо розгляду злочину агресії Росії проти України та спрямування заарештованих російських активів на відбудову нашої країни", – зазначають в ОП.

Республіканець Майкл Маккол є одним із найбільш активних прихильників України в американському Конгресі, який відвідував її кілька разів з початку повномасштабного вторгнення. У січні, нагадаємо, він закликав Білий дім передати Києву хоча б один Abrams для розблокування танкової коаліції, а нині – підтримує надання винищувачів.

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Нагадаємо, у понеділок до України з неоголошеним візитом прибув президент США Джо Байден, який анонсував новий пакет військової допомоги від США та додаткові санкції проти Росії за агресію.

Розбір деталей візиту Байдена дивіться у новому відео "Європейської правди".

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Теми: ЗеленськийСША
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