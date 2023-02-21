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Зеленский с конгрессменами США обсудил военную поддержку Украины

"Европейская правда"Вторник, 21 февраля 2023, 18:40

Президент Владимир Зеленский во вторник принял делегацию членов Палаты представителей США во главе с председателем комитета по иностранным делам Майклом Макколом, которая приехала в Киев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Офисе президента.

Глава государства, как отмечается, поблагодарил конгрессменов за поддержку Украины, в частности военную и финансовую помощь для противостояния российской агрессии.

Стороны обсудили ситуацию на фронте и прогнозы на дальнейшие месяцы, военные преступления России, а также первоочередные потребности Вооруженных Сил Украины в вооружении и военной технике.

"Президент отдельно остановился на важности признания России государством, ответственным за кампанию террора против гражданского населения, необходимости создания специального трибунала по рассмотрению преступления агрессии России против Украины и направления арестованных российских активов на восстановление нашей страны", - отмечают в ОП.

Республиканец Майкл Маккол является одним из самых активных сторонников Украины в американском Конгрессе, который посещал ее несколько раз с начала полномасштабного вторжения. В январе, напомним, он призвал Белый дом передать Киеву хотя бы один Abrams для разблокирования танковой коалиции, а сейчас - поддерживает предоставление истребителей.

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Напомним, в понедельник в Украину с необъявленным визитом прибыл президент США Джо Байден, который анонсировал новый пакет военной помощи от США и дополнительные санкции против России за агрессию.

Разбор деталей визита Байдена смотрите в новом видео "Европейской правды".

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Темы: ЗеленскийСША
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