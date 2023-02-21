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Байден звернувся до росіян: США не збираються атакувати РФ

Альона Мазуренко Вівторок, 21 лютого 2023, 17:54
Байден звернувся до росіян: США не збираються атакувати РФ
Байден у Києві 20 лютого. Фото: ОП

Президент США Джо Байден звернувся до росіян і запевнив, що США не мають жодного наміру чинити агресію щодо РФ. За його словами, США та Європа ніколи не загрожували Росії.

Джерело: Байден 21 лютого під час свого виступу у Варшаві

Пряма мова: "Я хотів би звернутися до громадян Росії. США не хочуть руйнувати Росію, вони не збираються атакувати Росію.

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Мільйони російських громадян хочуть жити у мирі зі своїми сусідами. Вони ніколи не хотіли були ворогами. Це - трагедія. Президент Путін обрав війну і те, як довго війна триватиме, це його вибір. Він може зупинити війну.

Якщо РФ зупинить напад і вийде з України - війна закінчиться. Якщо Україна зупиниться - це буде кінець України.

Я впевнений, що Україна може постояти за себе".

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Деталі: За його словами, США та Європа ніколи не загрожували Росії.

Байден у промові згадав, що лише вчора, 20 лютого, побував в Києві: "Київ міцно стоїть. Київ вільний".

За його словами, Росія ніколи не зможе похиуватися перемогою над Україною. Він вважає, що боротьба може бути довгою, але США і союзники продовжать підтримувати Україну. 

Президент США зазначив, що РФ чинить звірства проти українського народу і – це огидно.

Він додав, що 20 лютого заявив Зеленському, що США будуть стояти за спільні цінності, щоб їх не чекало: "Путін помилився, коли вторгся в Україну, український народ виявився дуже сміливим і сильним...Наша підтримка ніколи не стане меншою. Путін вже втратив силу, а українці далі будуть воювати за свою землю".

За його словами, російський диктатор не зможе відновити імперію і не зможе змусити людей її любити.

Він також нагадав, що країни Заходу скоротили залежність від російських енергоресурсів.

Теми: БайденСШАРосіяПутін
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