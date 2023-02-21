Байден обратился к россиянам: США не собираются атаковать РФ
Президент США Джо Байден обратился к россиянам и заверил, что США не имеют никакого намерения оказывать агрессию в отношении РФ. По его словам, США и Европа никогда не угрожали России.
Источник: Байден 21 февраля во время своего выступления в Варшаве
Прямая речь: "Я хотел бы обратиться к гражданам России. США не хотят разрушать Россию, они не собираются атаковать Россию.
Миллионы российских граждан хотят жить в мире со своими соседями. Они никогда не были врагами. Это - трагедия. Президент Путин выбрал войну и то, как долго война будет продолжаться, это его выбор. Он может остановить войну.
Если РФ остановит нападение и выйдет из Украины - война закончится. Если Украина остановится - это будет конец Украины.
Я уверен, что Украина может постоять за себя".
Детали: По его словам, США и Европа никогда не угрожали России.
Байден в речи вспомнил, что только вчера, 20 февраля, побывал в Киеве: "Киев крепко стоит. Киев свободен".
По его словам, Россия никогда не сможет похвастаться победой над Украиной. Он считает, что борьба может быть долгой, но США и союзники продолжат поддерживать Украину.
Президент США отметил, что РФ совершает зверства против украинского народа и - это отвратительно.
Он добавил, что 20 февраля заявил Зеленскому, что США будут стоять за общие ценности, чтобы их не ждало: "Путин ошибся, когда вторгся в Украину, украинский народ оказался очень смелым и сильным...Наша поддержка никогда не станет меньше. Путин уже потерял силу, а украинцы дальше будут воевать за свою землю".
По его словам, российский диктатор не сможет восстановить империю и не сможет заставить людей ее любить.
Он также напомнил, что страны Запада сократили зависимость от российских энергоресурсов.