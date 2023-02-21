Через зеків-вагнерівців у Криму погіршилась криміногенна обстановка

В окупованому Криму погіршилась криміногенна обстановка через амністованих ув'язнених з "ПВК Вагнер".

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Деталі: Повідомляється, що з початку 2023 року на тимчасово окупованій території АР Крим, зокрема, у Севастополі, значно погіршилася криміногенна обстановка. Причиною стала поява ексув’язнених, які воювали у складі так званої ПВК "Вагнер" та були амністовані після завершення контракту.

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У разі затримання за скоєні злочини вони направляються не у виправні заклади, а назад на передову.

Нагадаємо: З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну "Приватна військова компанія Вагнер" втратила пораненими і загиблими понад 30 тисяч найманців.