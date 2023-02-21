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Из-за зэков-вагнеровцев в Крыму ухудшилась криминогенная обстановка

Евгений КизиловВторник, 21 февраля 2023, 18:18
Из-за зэков-вагнеровцев в Крыму ухудшилась криминогенная обстановка
основатель "чвк вагнер" евгений пригожин, Getty Images

В оккупированном Крыму ухудшилась криминогенная обстановка из-за амнистированных заключенных из "ЧВК Вагнер".

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Детали: Сообщается, что с начала 2023 года на временно оккупированной территории АР Крым, в частности, в Севастополе, значительно ухудшилась криминогенная обстановка. Причиной стало появление экс-заключенных, которые воевали в составе так называемой ЧВК "Вагнер" и были амнистированы после завершения контракта.

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В случае задержания за совершенные преступления они направляются не в исправительные учреждения, а обратно на передовую.

Напомним: С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину "Частная военная компания Вагнер" потеряла ранеными и погибшими более 30 тысяч наемников.

Темы: КрымВагнертюрьмакриминал
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