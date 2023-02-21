Данілов про "великий наступ" росіян: Жодних успіхів ворог не має

Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов зазначає, що російські окупанти не мають успіху з "великим наступом" на східному фронті України.

Джерело: Данілов в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Справа в тому, що словосполучення "великий"… згасло. "Великий наступ", як вони собі планували, за їхнім задумом триває 8-10 день, ніяких успіхів ворог не має. Сьогодні є 5 напрямків, на яких вони мають спроби атакувати, але наші бійці, представники всього сектора безпеки й оборони мужньо боронять нашу державу".

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Деталі: Данілов повідомив, що це питання проговорювалося зокрема й на засіданні Ставки верховного головнокомандувача 21 лютого.

Він додав, що перед подіями 24 лютого президент Володимир Зеленський майже щодня збирає Ставку.

Секретар РНБО ще раз висловив переконання, що перемога буде за Україною.