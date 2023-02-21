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Данилов о "большом наступлении" россиян: Никаких успехов враг не имеет

Валентина РоманенкоВторник, 21 февраля 2023, 19:36
Алексей Данилов. фото СНБО

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов отмечает, что российские оккупанты не имеют успеха с "большим наступлением" на восточном фронте Украины.

Источник: Данилов в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Дело в том, что словосочетание "большое"... угасло. "Большое наступление", как они себе планировали, по их замыслу длится 8-10 день, никаких успехов враг не имеет. Сегодня есть 5 направлений, на которых они имеют попытки атаковать, но наши бойцы, представители всего сектора безопасности и обороны мужественно защищают наше государство".

Детали: Данилов сообщил, что этот вопрос проговаривался в том числе и на заседании Ставки верховного главнокомандующего 21 февраля.

Он добавил, что перед событиями 24 февраля президент Владимир Зеленский почти ежедневно собирает Ставку.

Секретарь СНБО еще раз выразил убеждение, что победа будет за Украиной.

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Темы: СНБОвойна
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