Байден про Зеленського: Людина, зроблена зі сталі
Президент США Джо Байден заявив, що президент України Володимир Зеленський зроблений зі сталі і російський диктатор Володимир Путін рік тому не міг уявити, що зіткнеться з таким супротивом.
Джерело: Байден 21 лютого під час свого виступу у Варшаві
Пряма мова: "Я зустрічався із президентом Зеленським і ми заявили, що і далі будемо стояти за принципи демократії, незалежно ні від чого.
Коли президент Путін віддав наказ, щоб їхні танки вдерлися в Україну, він був неправий. Народ України є набагато сміливішим і замість легкої перемоги, яку він очікував, він отримав спалені танки і розбиті війська...
Він думав, що він (Путін - ред.) є міцним хлопцем, а лідери демократичних держав - слабкі. Він потрапив у війну проти людини, яка зроблена зі сталі - це президент Зеленський.
Путін зіткнувся з тим, що ще рік тому не міг собі уявити. Демократичні країни стали сильнішими, а він – став слабшим".
Передісторія:
- 20 лютого президент США Джо Байден відвідав Київ з неоголошеним візитом. Він провів ґрунтовні переговори з президентом України Володимиром Зеленським.
- 21 лютого Байден перебуває з офіційним візитом у Варшаві, де заплановані його зустрічі з державним керівництвом країни та лідерами країн "Бухарестської дев'ятки".