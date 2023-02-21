Байден про Зеленського: Людина, зроблена зі сталі

Президент США Джо Байден заявив, що президент України Володимир Зеленський зроблений зі сталі і російський диктатор Володимир Путін рік тому не міг уявити, що зіткнеться з таким супротивом.

Джерело: Байден 21 лютого під час свого виступу у Варшаві

Пряма мова: "Я зустрічався із президентом Зеленським і ми заявили, що і далі будемо стояти за принципи демократії, незалежно ні від чого.

Коли президент Путін віддав наказ, щоб їхні танки вдерлися в Україну, він був неправий. Народ України є набагато сміливішим і замість легкої перемоги, яку він очікував, він отримав спалені танки і розбиті війська...

Він думав, що він (Путін - ред.) є міцним хлопцем, а лідери демократичних держав - слабкі. Він потрапив у війну проти людини, яка зроблена зі сталі - це президент Зеленський.

Путін зіткнувся з тим, що ще рік тому не міг собі уявити. Демократичні країни стали сильнішими, а він – став слабшим".

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