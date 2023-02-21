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Байден о Зеленском: Человек, сделанный из стали

Алена МазуренкоВторник, 21 февраля 2023, 19:16
Байден о Зеленском: Человек, сделанный из стали
Зеленский и БАЙДЕН В КИЕВЕ 20 ФЕВРАЛЯ. ФОТО: ОП

Президент США Джо Байден заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сделан из стали и российский диктатор Владимир Путин год назад не мог представить, что столкнется с таким сопротивлением.

Источник: Байден 21 февраля во время своего выступления в Варшаве

Прямая речь: "Я встречался с президентом Зеленским и мы заявили, что и дальше будем стоять за принципы демократии, независимо ни от чего.

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Когда президент Путин отдал приказ, чтобы их танки вторглись в Украину, он был неправ. Народ Украины намного смелее и вместо легкой победы, которую он ожидал, он получил сожженные танки и разбитые войска...

Он думал, что он (Путин - ред.) является крепким парнем, а лидеры демократических государств - слабые. Он попал в войну против человека, который сделан из стали - это президент Зеленский.

Путин столкнулся с тем, что еще год назад не мог себе представить. Демократические страны стали сильнее, а он - стал слабее".

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Предыстория: 

  • 20 февраля президент США Джо Байден посетил Киев с необъявленным визитом. Он провел обстоятельные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
  • 21 февраля Байден находится с официальным визитом в Варшаве, где запланированы его встречи с руководством этой страны и лидерами стран "Бухарестской девятки".

Темы: ЗеленскийБайденвойнаПутин
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