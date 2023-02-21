Байден о Зеленском: Человек, сделанный из стали
Президент США Джо Байден заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сделан из стали и российский диктатор Владимир Путин год назад не мог представить, что столкнется с таким сопротивлением.
Источник: Байден 21 февраля во время своего выступления в Варшаве
Прямая речь: "Я встречался с президентом Зеленским и мы заявили, что и дальше будем стоять за принципы демократии, независимо ни от чего.
Когда президент Путин отдал приказ, чтобы их танки вторглись в Украину, он был неправ. Народ Украины намного смелее и вместо легкой победы, которую он ожидал, он получил сожженные танки и разбитые войска...
Он думал, что он (Путин - ред.) является крепким парнем, а лидеры демократических государств - слабые. Он попал в войну против человека, который сделан из стали - это президент Зеленский.
Путин столкнулся с тем, что еще год назад не мог себе представить. Демократические страны стали сильнее, а он - стал слабее".
Предыстория:
- 20 февраля президент США Джо Байден посетил Киев с необъявленным визитом. Он провел обстоятельные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- 21 февраля Байден находится с официальным визитом в Варшаве, где запланированы его встречи с руководством этой страны и лидерами стран "Бухарестской девятки".