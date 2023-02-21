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МЗС: Потрібні термінові заходи через підрив Росією договору зі США про ядерну зброю

"Європейська правда"Вівторок, 21 лютого 2023, 20:21

У МЗС України назвали рішення РФ про призупинення її участі в Договорі з США про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь черговим провокаційним кроком з боку держави-агресорки. 

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко у своєму офіційному коментарі, повідомляє "Європейська правда".

Росія продовжує свідому руйнацію існуючої архітектури ядерного роззброєння і нерозповсюдження, підкреслив Ніколенко.

"Підриваючи один із найважливіших міжнародних договорів в сфері контролю за ядерною зброєю, Росія робить черговий зухвалий виклик світовому співтовариству, підтверджує свою злочинну природу та подальші агресивні наміри щодо знищення міжнародного миру і безпеки. Риторика Москви щодо можливості застосування ядерної зброї є неприйнятною і ставить під загрозу безпеку всього світу", - зауважив речник.

МЗС України закликає міжнародну спільноту надати рішучу відповідь на агресивну поведінку Росії, вжити термінових спільних заходів з метою упередження і протидії будь-яким формам ядерного шантажу з боку держави-терористки.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію переглянути своє рішення про призупинення своєї участі у договорі про СНО.

Договір про стратегічні наступальні озброєння, який у 2021 році продовжили на п'ять років, залишається єдиним чинним між РФ і США договором у сфері контролю озброєнь. 

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Підписаний у 2010 році договір обмежує стратегічні носії та ядерні боєголовки РФ і США до 700 і 1550 відповідно. 

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Теми: Росіяядерна зброяМЗС
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