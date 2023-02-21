Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

МЗС: Потрібні термінові заходи через підрив Росією договору зі США про ядерну зброю

"Європейська правда"Вівторок, 21 лютого 2023, 19:21

У МЗС України назвали рішення РФ про призупинення її участі в Договорі з США про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь черговим провокаційним кроком з боку держави-агресорки. 

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко у своєму офіційному коментарі, повідомляє "Європейська правда".

Росія продовжує свідому руйнацію існуючої архітектури ядерного роззброєння і нерозповсюдження, підкреслив Ніколенко.

Реклама:

"Підриваючи один із найважливіших міжнародних договорів в сфері контролю за ядерною зброєю, Росія робить черговий зухвалий виклик світовому співтовариству, підтверджує свою злочинну природу та подальші агресивні наміри щодо знищення міжнародного миру і безпеки. Риторика Москви щодо можливості застосування ядерної зброї є неприйнятною і ставить під загрозу безпеку всього світу", - зауважив речник.

МЗС України закликає міжнародну спільноту надати рішучу відповідь на агресивну поведінку Росії, вжити термінових спільних заходів з метою упередження і протидії будь-яким формам ядерного шантажу з боку держави-терористки.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію переглянути своє рішення про призупинення своєї участі у договорі про СНО.

ВІДЕО ДНЯ

Договір про стратегічні наступальні озброєння, який у 2021 році продовжили на п'ять років, залишається єдиним чинним між РФ і США договором у сфері контролю озброєнь. 

Підписаний у 2010 році договір обмежує стратегічні носії та ядерні боєголовки РФ і США до 700 і 1550 відповідно. 

Теми: Росіяядерна зброяМЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Усі новини...
Росія
Кремль вивезе "вагнерівців" з Білорусі до країн Африки – Спротив
В РФ без почестей поховали терориста і вагнерівця Уткіна
Кулеба закликав розповісти Африці про небезпеку російського колоніалізму
Останні новини
11:51
фотоУ США ведучу YouTube-каналу про виховання судитимуть через жорстоке поводження з дітьми
11:40
У Київраді допускають часткове закриття і червоної гілки метро
11:34
Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"
11:30
"Укренерго": через негоду знеструмлені 132 населені пункти, понад 100 – більше доби
11:28
На залізничному вокзалі Києва відкриють інтерактивну різдвяну виставку "Зірка сходить"
11:25
Google виплатить 700 мільйонів доларів споживачам у США для врегулювання позову
11:20
США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 
11:07
інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування
11:05
Нардеп Гончаренко заявив про виявлення "жучка" у себе вдома, поліція розслідує
11:02
"Укргазвидобування" запустило дві нові свердловини: дають 200 тисяч кубів газу на добу
Усі новини...
Реклама: