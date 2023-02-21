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МИД: Нужны срочные меры из-за подрыва Россией договора с США о ядерном оружии

"Европейская правда"Вторник, 21 февраля 2023, 20:21

В МИД Украины назвали решение РФ о приостановлении ее участия в Договоре с США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений очередным провокационным шагом со стороны государства-агрессора.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко в своем официальном комментарии, сообщает "Европейская правда".

Россия продолжает сознательное разрушение существующей архитектуры ядерного разоружения и нераспространения, подчеркнул Николенко.

"Подрывая один из важнейших международных договоров в сфере контроля над ядерным оружием, Россия делает очередной дерзкий вызов мировому сообществу, подтверждает свою преступную природу и дальнейшие агрессивные намерения по уничтожению международного мира и безопасности. Риторика Москвы относительно возможности применения ядерного оружия неприемлема и ставит под угрозу безопасность всего мира", - отметил спикер.

МИД Украины призывает международное сообщество предоставить решительный ответ на агрессивное поведение России, принять срочные совместные меры с целью предупреждения и противодействия любым формам ядерного шантажа со стороны государства-террористки.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию пересмотреть свое решение о приостановлении своего участия в договоре о СНВ.

Договор о стратегических наступательных вооружениях, который в 2021 году продлили на пять лет, остается единственным действующим между РФ и США договором в области контроля вооружений.

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Подписанный в 2010 году договор ограничивает стратегические носители и ядерные боеголовки РФ и США до 700 и 1550 соответственно.

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Темы: Росcияядерное оружиеМИД
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