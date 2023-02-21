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Комітет парламенту Італії визнав Голодомор геноцидом – Зеленський

"Європейська правда"Вівторок, 21 лютого 2023, 19:56

Комітет у закордонних справах парламенту Італії визнав Голодомор геноцидом українського народу. 

Про це на брифінгу у вівторок після зустрічі з прем’єр-міністеркою Джорджією Мелоні повідомив президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент "Європейської правди".

"Також для нас важливо визнання Голодомору геноцидом українського народу, оскільки у нинішньому році виповнюються 90-ті роковини цієї трагедії. Пані прем’єр-міністр повідомила мені, що комітет у закордонних справах парламенту Італії вчора вже проголосував за це важливе рішення", - повідомив Зеленський. 

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"Ми очікуємо, що найближчим часом відповідна резолюція буде підтримана парламентом Італії", - додав він.

Нагадаємо, парламент Болгарії 1 лютого ухвалив проєкт рішення про визнання Голодомору в Україні 1932-1933 років геноцидом і категорично засудив його винуватців.

15 грудня Європарламент визнав Голодомор геноцидом

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Теми: геноцидІталіяголодоморЗеленський
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