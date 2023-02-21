Комитет парламента Италии признал Голодомор геноцидом – Зеленский

Комитет по иностранным делам парламента Италии признал Голодомор геноцидом украинского народа.

Об этом на брифинге во вторник после встречи с премьер-министром Джорджией Мелони сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент "Европейской правды".

"Также для нас важно признание Голодомора геноцидом украинского народа, поскольку в нынешнем году исполняется 90-я годовщина этой трагедии. Госпожа премьер-министр сообщила мне, что комитет по иностранным делам парламента Италии вчера уже проголосовал за это важное решение", - сообщил Зеленский.

"Мы ожидаем, что в ближайшее время соответствующая резолюция будет поддержана парламентом Италии", - добавил он.

Напомним, парламент Болгарии 1 февраля принял проект решения о признании Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом и категорически осудил его виновников.

15 декабря Европарламент признал Голодомор геноцидом.