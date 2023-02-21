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Зеленський прокоментував "мирний план" Китаю: У нас є своя "формула миру"

"Європейська правда"Вівторок, 21 лютого 2023, 20:03
Зеленський прокоментував мирний план Китаю: У нас є своя формула миру
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО: ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що йому невідомі конкретні положення "мирного плану" для російсько-української війни, який планує представити Китай, і він розраховує на підтримку української "формули миру".

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", Зеленський сказав на спільній пресконференції з прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні в Києві у вівторок.

"Мені здається, що наш документ, наша "формула миру", яку вже підтримала велика кількість держав і ми чекаємо, що підтримають 23 числа, коли буде засідання ООН і голосування щодо відповідної резолюції – мені здається, важливо, щоб була одна позиція", – наголосив він.

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Глава держави наголосив, що "офіційно ніякого документа (Китаю) не бачив".

"Ми зацікавлені, щоб усі держави – європейські, всього світу, безумовно, Індія, Африка, Китай – були долучені до того, щоб закінчилась ця війна, щоб підтримувати нашу, мені здається, справедливу формулу миру", – додав Зеленський.

Раніше у вівторок міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що голова канцелярії комісії ЦК Комуністичної партії Китаю з закордонних справ Ван Ї поділився з ним ключовими позиціями "мирного плану", який буде детально вивчений українською стороною після повного отримання тексту.

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Китай пообіцяв опублікувати свою мирну ініціативу в першу річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого.

Речник МЗС КНР Ван Веньбінь оголосив, що "позиційний документ" щодо врегулювання війни стосується поваги до суверенітету і територіальної цілісності, основ Статуту ООН, врахування законних інтересів безпеки всіх країн, а також підтримки всіх зусиль, спрямованих на мирне врегулювання.

Детальніше про пропозицію Китаю читайте у статті Мюнхен поза зоною комфорту: що змінюють для України "мирний план" Китаю та підтримка США.

Теми: ЗеленськийКитаймирРосія
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