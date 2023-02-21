Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський прокоментував "мирний план" Китаю: У нас є своя "формула миру"

"Європейська правда"Вівторок, 21 лютого 2023, 21:03
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО: ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що йому невідомі конкретні положення "мирного плану" для російсько-української війни, який планує представити Китай, і він розраховує на підтримку української "формули миру".

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", Зеленський сказав на спільній пресконференції з прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні в Києві у вівторок.

"Мені здається, що наш документ, наша "формула миру", яку вже підтримала велика кількість держав і ми чекаємо, що підтримають 23 числа, коли буде засідання ООН і голосування щодо відповідної резолюції – мені здається, важливо, щоб була одна позиція", – наголосив він.

Глава держави наголосив, що "офіційно ніякого документа (Китаю) не бачив".

"Ми зацікавлені, щоб усі держави – європейські, всього світу, безумовно, Індія, Африка, Китай – були долучені до того, щоб закінчилась ця війна, щоб підтримувати нашу, мені здається, справедливу формулу миру", – додав Зеленський.

Раніше у вівторок міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що голова канцелярії комісії ЦК Комуністичної партії Китаю з закордонних справ Ван Ї поділився з ним ключовими позиціями "мирного плану", який буде детально вивчений українською стороною після повного отримання тексту.

Китай пообіцяв опублікувати свою мирну ініціативу в першу річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого.

ВІДЕО ДНЯ

Речник МЗС КНР Ван Веньбінь оголосив, що "позиційний документ" щодо врегулювання війни стосується поваги до суверенітету і територіальної цілісності, основ Статуту ООН, врахування законних інтересів безпеки всіх країн, а також підтримки всіх зусиль, спрямованих на мирне врегулювання.

Детальніше про пропозицію Китаю читайте у статті Мюнхен поза зоною комфорту: що змінюють для України "мирний план" Китаю та підтримка США.

Підтримайте УП на Patreon

Теми: ЗеленськийКитаймирРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

відеоЛатвійський депутат на ПА ОБСЄ послав делегацію РФ нах*й, і їй влаштували бойкот

Прем’єр Іспанії анонсував передачу Україні десяти танків Leopard 2

Все пішло жахливо не так: FT дізналася, як Путін готував вторгнення в Україну

Суд арештував майно дружини Медведчука на понад 5,6 мільярда гривень

фото, відео У Лондоні на дорозі біля посольства РФ намалювали величезний прапор України

документ, оновлено від 12:58Рада забрала мандат у Трухіна, він раніше написав заяву

Усі новини...
Зеленський
Зеленський назвав дату голосування за українську "формулу миру" в ООН
Комітет парламенту Італії визнав Голодомор геноцидом – Зеленський
Зеленський відповів Берлусконі: Добре, що в його двір не заїхав танк Путіна
Останні новини
19:14
Чехія відправила Україні ще 14 гуманітарних мостів
19:13
У Держдепі США розповіли про дискусії з Україною щодо надання західних винищувачів
19:12
"Нова пошта" планує незабаром відкрити відділення в Німеччині і Румунії
19:10
ЄС не погодив нові санкції проти Росії, які планував до річниці вторгнення – ЗМІ
18:59
Генштаб про 365 день війни: Провальний наступ РФ, уражені БпЛА та "важливий об’єкт" ворога
18:56
Росія вчинила хакерську атаку на держсайти України – Держспецзв’язку
18:54
В українських лікарнях з'явилася телемедична платформа для дистанційного нагляду за вагітними – МОЗ
18:54
інфографікаСеред українців найпоширеніший прогноз, що війна триватиме 6-12 місяців
18:26
фотоРФ вдарила по рятувальниках, які шукали людей під завалами адміністрації на Харківщині
18:18
За кілька годин до війни: 64 історії про 23 лютого 2022 року
Усі новини...