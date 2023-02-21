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Зеленский прокомментировал "мирный план" Китая: У нас есть своя "формула мира"

"Европейская правда"Вторник, 21 февраля 2023, 21:03
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО: ОПУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что ему неизвестны конкретные положения "мирного плана" для российско-украинской войны, который планирует представить Китай, и он рассчитывает на поддержку украинской "формулы мира".

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджией Мелони в Киеве во вторник.

"Мне кажется, что наш документ, наша "формула мира", которую уже поддержало большое количество государств и мы ждем, что поддержат 23 числа, когда будет заседание ООН и голосование по соответствующей резолюции - мне кажется, важно, чтобы была одна позиция", - подчеркнул он.

Глава государства подчеркнул, что "официально никакого документа (Китая) не видел".

"Мы заинтересованы, чтобы все государства - европейские, всего мира, безусловно, Индия, Африка, Китай - были приобщены к тому, чтобы закончилась эта война, чтобы поддерживать нашу, мне кажется, справедливую формулу мира", - добавил Зеленский.

Ранее во вторник министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что глава канцелярии комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И поделился с ним ключевыми позициями "мирного плана", который будет детально изучен украинской стороной после полного получения текста.

Китай пообещал опубликовать свою мирную инициативу в первую годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля.

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Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь объявил, что "позиционный документ" по урегулированию войны касается уважения суверенитета и территориальной целостности, основ Устава ООН, учета законных интересов безопасности всех стран, а также поддержки всех усилий, направленных на мирное урегулирование.

Подробнее о предложении Китая читайте в статье Мюнхен вне зоны комфорта: что меняют для Украины "мирный план" Китая и поддержка США.

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Темы: ЗеленскийКитаймирРосcия
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