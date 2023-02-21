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Соціологи фіксують рекордні показники підтримки вступу України в ЄС та НАТО

Альона Мазуренко Вівторок, 21 лютого 2023, 20:37
Соціологи фіксують рекордні показники підтримки вступу України в ЄС та НАТО
ФОТО: DPSU.GOV.UA

Соціологи фіксують рекордні показники підтримки українцями вступу в Європецський союз - 87% та НАТО - 86%. 

Джерело: опитування соціологічної групи "Рейтинг"

Деталі: Зокрема, дослідники вважають, що одним з прямих наслідків російського вторгнення стало зростання євроатлантичних настроїв українців, де фіксуються рекордні показники за всю історію країни.

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Наразі 87% підтримують вступ України в Європейський союз, 86% - в НАТО.

Крім того, громадяни України сприймають Росію та Білорусь як вороже налаштовані країни.

До трійки ворожих також потрапила Угорщина - 42% опитаних вважають, що ця країна ворожа чи скоріше ворожа до України.

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Також 18% українців вважають, що Китай ворожий до України. 

 

Опитування проводилось 4-13 лютого 2023 року в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв'язок.

 

Теми: соціологіяНАТОЄСУкраїна
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