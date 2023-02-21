Социологи фиксируют рекордные показатели поддержки вступления Украины в ЕС и НАТО

Социологи фиксируют рекордные показатели поддержки украинцами вступления в Европейский союз - 87% и НАТО - 86%.

Источник: опрос социологической группы "Рейтинг"

Детали: В частности, исследователи считают, что одним из прямых последствий российского вторжения стал рост евроатлантических настроений украинцев, где фиксируются рекордные показатели за всю историю страны.

Сейчас 87% граждан поддерживают вступление Украины в Европейский союз, 86% - в НАТО.

Кроме того, граждане Украины воспринимают Россию и Беларусь как враждебно настроенные страны.

В тройку враждебных также попала Венгрия - 42% опрошенных считают, что эта страна враждебна или скорее враждебна к Украине.

Также 18% украинцев считают, что Китай враждебен к Украине.

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Опрос проводился 4-13 февраля 2023 года во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь.