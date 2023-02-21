Світ без контролю над ядерною зброєю небезпечний – в ООН відреагували на рішення РФ
В Організації Об'єднаних Націй "занепокоєні" через рішення Росії вийти з договору про контроль над ядерними озброєннями.
Джерело: Sky News
Деталі: Таким чином в ООН відреагували на слова російського диктатора Володимира Путіна, який заявив, що призупиняє участь Росії в новому Договорі про скорочення і обмеження ядерних озброєнь.
Речник ООН Стефан Дюжаррік заявив у відповідь на цю новину: "Світ без контролю над ядерними озброєннями є набагато небезпечнішим, нестабільнішим, з потенційно катастрофічними наслідками".
Пряма мова Дюжарріка: "Необхідно докласти всіх зусиль, щоб уникнути такого результату, включаючи негайне повернення до діалогу".
Раніше британський уряд закликав Путіна відмовитися від такого "необдуманного" рішення, в той час як США назвали його "глибоко прикрим і безвідповідальним".
Що передувало: 21 лютого Путін під час послання до Федеральних зборів доручив російському Міноборони і Росатому забезпечити готовність до ядерних випробувань, оскільки вважає, що США самі можуть провести випробування і створюють нові типи ядерних боєприпасів.