Світ без контролю над ядерною зброєю небезпечний – в ООН відреагували на рішення РФ

В Організації Об'єднаних Націй "занепокоєні" через рішення Росії вийти з договору про контроль над ядерними озброєннями.

Джерело: Sky News

Деталі: Таким чином в ООН відреагували на слова російського диктатора Володимира Путіна, який заявив, що призупиняє участь Росії в новому Договорі про скорочення і обмеження ядерних озброєнь.

Речник ООН Стефан Дюжаррік заявив у відповідь на цю новину: "Світ без контролю над ядерними озброєннями є набагато небезпечнішим, нестабільнішим, з потенційно катастрофічними наслідками".

Пряма мова Дюжарріка: "Необхідно докласти всіх зусиль, щоб уникнути такого результату, включаючи негайне повернення до діалогу".

Раніше британський уряд закликав Путіна відмовитися від такого "необдуманного" рішення, в той час як США назвали його "глибоко прикрим і безвідповідальним".

Що передувало: 21 лютого Путін під час послання до Федеральних зборів доручив російському Міноборони і Росатому забезпечити готовність до ядерних випробувань, оскільки вважає, що США самі можуть провести випробування і створюють нові типи ядерних боєприпасів.