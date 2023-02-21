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Мир без контроля над ядерным оружием опасен – в ООН отреагировали на решение РФ

Алена МазуренкоВторник, 21 февраля 2023, 21:57
Мир без контроля над ядерным оружием опасен – в ООН отреагировали на решение РФ
ФОТО: UN.ORG

В Организации Объединенных Наций "обеспокоены" из-за решения России выйти из договора о контроле над ядерными вооружениями. 

Источник: Sky News

Детали: Таким образом в ООН отреагировали на слова российского диктатора Владимира Путина, который заявил, что приостанавливает участие России в новом Договоре о сокращении и ограничении ядерных вооружений.

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Представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил в ответ на эту новость: "Мир без контроля над ядерными вооружениями намного опаснее, нестабильнее, с потенциально катастрофическими последствиями".

Прямая речь Дюжаррика: "Необходимо приложить все усилия, чтобы избежать такого результата, включая немедленное возвращение к диалогу".

Ранее британское правительство призвало Путина отказаться от такого "необдуманного" решения, в то время как США назвали его "глубоко досадным и безответственным".

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Что предшествовало: 21 февраля Путин во время послания к Федеральному собранию поручил российскому Минобороны и Росатому обеспечить готовность к ядерным испытаниям, поскольку считает, что США сами могут провести испытания и создают новые типы ядерных боеприпасов.

Темы: ядерное оружиеРосcия
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