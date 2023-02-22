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У Маріуполі пролунали 11 вибухів – мерія

"Українська правда"Середа, 22 лютого 2023, 00:28
Зруйнований будинок у Маріуполі. Ілюстративне ФОТО GETTY IMAGES

Ввечері 21 лютого в окупованому Маріуполі прогриміли вибухи.

Джерела: Маріупольська міська рада у Telegram, "Українська правда"

Дослівно мерія: "Маріуполь. Чутно вибухи. Поки відомо про 11 вибухів в окупованому Росією місті.

Попередньо є інформація про два влучання – в районі АС-2 (Центральний район) та Стан-3000 (Кальміуський район). Ймовірно, у місцях скупчення ворожої сили".

Деталі: У мерії повідомили, що перший вибух у Маріуполі пролунав о 22:33.

За даними міськради, після вибухів у Центральному та Лівобережному районах міста виникли проблеми зі світлом та зв’язком.

Інформацію про вибухи у Маріуполі підтвердив "Українській правді" місцевий мешканець – було чутно близько 10-11 вибухів у північно-східній частині міста.  

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За його словами, станом на 00:10 у місті не лунають вибухи.

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Теми: Маріупольвибух
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