У Маріуполі пролунали 11 вибухів – мерія

Ввечері 21 лютого в окупованому Маріуполі прогриміли вибухи.

Джерела: Маріупольська міська рада у Telegram, "Українська правда"

Дослівно мерія: "Маріуполь. Чутно вибухи. Поки відомо про 11 вибухів в окупованому Росією місті.

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Попередньо є інформація про два влучання – в районі АС-2 (Центральний район) та Стан-3000 (Кальміуський район). Ймовірно, у місцях скупчення ворожої сили".

Деталі: У мерії повідомили, що перший вибух у Маріуполі пролунав о 22:33.

За даними міськради, після вибухів у Центральному та Лівобережному районах міста виникли проблеми зі світлом та зв’язком.

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Інформацію про вибухи у Маріуполі підтвердив "Українській правді" місцевий мешканець – було чутно близько 10-11 вибухів у північно-східній частині міста.

За його словами, станом на 00:10 у місті не лунають вибухи.