В Мариуполе прогремели 11 взрывов – мэрия

Вечером 21 февраля в оккупированном Мариуполе прогремели взрывы.

Источники: Мариупольский городской совет в Telegram, "Украинская правда"

Дословно мэрия: "Мариуполь. Слышны взрывы. Пока известно об 11 взрывах в оккупированном Россией городе.

Предварительно есть информация о двух попаданиях – в районе АС-2 (Центральный район) и Стан-3000 (Кальмиусский район). Вероятно, в местах скопления вражеской силы".

Детали: В мэрии сообщили, что первый взрыв в Мариуполе прогремел в 22:33.

По данным горсовета, после взрывов в Центральном и Левобережном районах города возникли проблемы со светом и связью.

Информацию о взрывах в Мариуполе подтвердил "Украинской правде" местный житель – было слышно около 10-11 взрывов в северо-восточной части города.

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По его словам, по состоянию на 00:10 в городе не раздаются взрывы.