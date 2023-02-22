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Обстріли Сумщини: за добу – майже 80 "прильотів"

"Українська правда"Середа, 22 лютого 2023, 00:55
Руїни на Сумщині. Ілюстративне фото з Telegram ОВА

Протягом 21 лютого російські окупанти обстріляли 5 громад Сумської області, зафіксовано 78 "прильотів".

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: Внаслідок 5 мінометних "прильотів" у селі Грабовське Краснопільської громади пошкоджено 1 приватний будинок та 1 господарську будівлю.

Згодом обстріли громади продовжились, було 7 "прильотів" з міномету та 1 − з "артилерії". Цього разу обійшлося без наслідків.

На територію Білопільської громади ворог скинув 17 мін та обстрілював із САУ, було 5 "прильотів".

У Новослобідській громаді тривав мінометний обстріл, зафіксовано 25 "прильотів".

По Ворожбянській громаді ворог здійснював артилерійський обстріл (САУ), було 12 "прильотів".

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На територію Есманьської громади росіяни скинули 6 мін.

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Теми: обстрілСумська областьРосія
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