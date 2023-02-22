Обстрелы Сумщины: за сутки − почти 80 "прилетов"
В течение 21 февраля российские оккупанты обстреляли 5 громад Сумской области, зафиксировано 78 "прилетов".
Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook
Детали: В результате 5 минометных "прилетов" в селе Грабовское Краснопольской громады поврежден 1 частный дом и 1 хозяйственное здание.
Позже обстрелы громады продолжились, было 7 "прилетов" из миномета и 1 − из "артиллерии". На этот раз обошлось без последствий.
На территорию Белопольской громады враг сбросил 17 мин и обстреливал из САУ, было 5 "прилетов".
В Новослободской громаде продолжался минометный обстрел, зафиксировано 25 "прилетов".
По Ворожбянской громаде враг осуществлял артиллерийский обстрел (САУ), было 12 "прилетов".
На территорию Эсманьской громады россияне сбросили 6 мин.