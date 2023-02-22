Обстрелы Сумщины: за сутки − почти 80 "прилетов"

Руины на Сумщине. Иллюстративное фото из Telegram ОВА

В течение 21 февраля российские оккупанты обстреляли 5 громад Сумской области, зафиксировано 78 "прилетов".

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: В результате 5 минометных "прилетов" в селе Грабовское Краснопольской громады поврежден 1 частный дом и 1 хозяйственное здание.

Позже обстрелы громады продолжились, было 7 "прилетов" из миномета и 1 − из "артиллерии". На этот раз обошлось без последствий.

На территорию Белопольской громады враг сбросил 17 мин и обстреливал из САУ, было 5 "прилетов".

В Новослободской громаде продолжался минометный обстрел, зафиксировано 25 "прилетов".

По Ворожбянской громаде враг осуществлял артиллерийский обстрел (САУ), было 12 "прилетов".

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На территорию Эсманьской громады россияне сбросили 6 мин.