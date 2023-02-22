Голова ВС заявив, що заступник Єрмака зашкодив судовій реформі. Той відкинув звинувачення

Голова Верховного суду Всеволод Князєв заявив, що критичні висловлювання заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова щодо кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя могли зашкодити судовій реформі. Смирнов відповів, що критика в бік кандидатів звучала не лише від нього, але й від антикорупційних організацій.

Джерело: інтерв'ю Князєва hromadske, коментар Смирнова hromadske

Деталі: 13 листопада минулого року Андрій Смирнов заявив, що "якщо Етична рада (рада встановлює, чи відповідає кандидат на посаду члена ВРП критеріям професійної етики та доброчесності – ред.), головою якої є чинний суддя ВС, обирає кандидатами до ВРП 16 людей, 7 із яких є чинними суддями того ж ВС, і це сприймається суспільством, тоді все в порядку".

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На думку Всеволода Князєва, такі висловлювання заступника голови Офісу президента могли стати причиною провалу формування ВРП і невиконання другої євроінтеграційної вимоги Єврокомісії.

Пряма мова Князєва: "Якщо наше євроінтеграційне завдання було сформувати Вищу раду правосуддя, а один із керівників ОП фактично критикує ті етапи процесу, які закладені в реформу ВРП, – це демотивує суддів на участь у з’їзді, на обрання нових членів ВРП. Як результат – це могло стати причиною провалу формування Вищої ради правосуддя і невиконання другої євроінтеграційної вимоги в переліку вимог, які були надіслані Єврокомісією.

Тому я ці дії можу розцінювати більше як деструктивні. Крім того, право вирішального голосу в роботі Етичної ради мають члени, які делеговані міжнародними партнерами. Тож такі висловлювання в бік Етичної ради що означають? Профільний заступник ОП звинувачує наших партнерів у чому?".

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Деталі: У відповідь на звинувачення Андрій Смирнов заявив, що роботу Етичної ради критикували антикорупційні організації. При цьому заступник Андрія Єрмака підтвердив, що коментував діяльність Етичної ради і "це саме розказував послам "Великої сімки", які цікавилися результатами та ефективністю роботи Етичної ради".

Пряма мова Смирнова: "Дуже прикро усвідомлювати, що в нас різні розуміння судової реформи і євроінтеграції. Реформа рухається і буде рухатись ще активніше. Підкреслю, що робота всіх дорадчих органів, зокрема й Етичної ради, має бути побудована виключно на довірі до цих органів.

Також не можна не помітити, що вже після рішення Етичної ради щодо кандидатів до ВРП самі активні громадські організації, які дотичні до експертизи судової реформи, публічно ставили під сумнів якість кандидатів. Але вже є як є. Самовдосконалення не має зупинятися. Загалом з’їзд суддів завершився, і судді змогли обрати 8 членів ВРП".