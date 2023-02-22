Глава ВС заявил, что заместитель Ермака навредил судебной реформе. Тот отверг обвинения

Председатель Верховного суда Всеволод Князев заявил, что критические высказывания заместителя руководителя Офиса президента Андрея Смирнова в отношении кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия могли навредить судебной реформе. Смирнов ответил, что критика в адрес кандидатов звучала не только от него, но и от антикоррупционных организаций.

Источник: интервью Князева hromadske, комментарий Смирнова hromadske

Детали: 13 ноября прошлого года Андрей Смирнов заявил, что "если Этический совет (совет устанавливает, соответствует ли кандидат на должность члена ВСП критериям профессиональной этики и добродетели - ред.), председателем которого является действующий судья ВС, выбирает кандидатами в ВСП 16 человек, 7 из которых являются действующими судьями того же ВС, и это воспринимается обществом, тогда все в порядке".

По мнению Всеволода Князева, такие высказывания заместителя главы Офиса президента могли стать причиной провала формирования ВСП и невыполнения второго евроинтеграционного требования Еврокомиссии.

Прямая речь Князева: "Если наша евроинтеграционная задача была сформировать Высший совет правосудия, а один из руководителей ОП фактически критикует те этапы процесса, которые заложены в реформу ВСП, - это демотивирует судей на участие в съезде, на избрание новых членов ВСП. Как результат - это могло стать причиной провала формирования Высшего совета правосудия и невыполнения второго евроинтеграционного требования в перечне требований, которые были направлены Еврокомиссией.

Поэтому я эти действия могу расценивать больше как деструктивные. Кроме того, право решающего голоса в работе Этического совета имеют члены, делегированные международными партнерами. Поэтому такие высказывания в сторону Этического совета что означают? Профильный заместитель ОП обвиняет наших партнеров в чем?".

Детали: В ответ на обвинения Андрей Смирнов заявил, что работу Этического совета критиковали антикоррупционные организации. При этом заместитель Андрея Ермака подтвердил, что комментировал деятельность Этического совета и "именно это рассказывал послам "Большой семерки", которые интересовались результатами и эффективностью работы Этического совета".

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Прямая речь Смирнова: "Очень обидно осознавать, что у нас разное понимание судебной реформы и евроинтеграции. Реформа движется и будет двигаться еще активнее. Подчеркну, что работа всех совещательных органов, в том числе и Этического совета, должна быть построена исключительно на доверии к этим органам.

Также нельзя не заметить, что уже после решения Этического совета по кандидатам в ВСП самые активные общественные организации, которые имеют отношение к экспертизе судебной реформы, публично ставили под сомнение качество кандидатов. Но уже есть как есть. Самосовершенствование не должно останавливаться. В целом съезд судей завершился, и судьи смогли избрать 8 членов ВСП".