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Глава ВС заявил, что заместитель Ермака навредил судебной реформе. Тот отверг обвинения

Среда, 22 февраля 2023, 00:58
Глава ВС заявил, что заместитель Ермака навредил судебной реформе. Тот отверг обвинения
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЕРХОВНОГО СУДА ВСЕВОЛОД КНЯЗЕВ. ФОТО "УКРИНФОРМ"

Председатель Верховного суда Всеволод Князев заявил, что критические высказывания заместителя руководителя Офиса президента Андрея Смирнова в отношении кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия могли навредить судебной реформе. Смирнов ответил, что критика в адрес кандидатов звучала не только от него, но и от антикоррупционных организаций.

Источник: интервью Князева hromadske, комментарий Смирнова hromadske

Детали: 13 ноября прошлого года Андрей Смирнов заявил, что "если Этический совет (совет устанавливает, соответствует ли кандидат на должность члена ВСП критериям профессиональной этики и добродетели - ред.), председателем которого является действующий судья ВС, выбирает кандидатами в ВСП 16 человек, 7 из которых являются действующими судьями того же ВС, и это воспринимается обществом, тогда все в порядке".

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По мнению Всеволода Князева, такие высказывания заместителя главы Офиса президента могли стать причиной провала формирования ВСП и невыполнения второго евроинтеграционного требования Еврокомиссии.

Прямая речь Князева: "Если наша евроинтеграционная задача была сформировать Высший совет правосудия, а один из руководителей ОП фактически критикует те этапы процесса, которые заложены в реформу ВСП, - это демотивирует судей на участие в съезде, на избрание новых членов ВСП. Как результат - это могло стать причиной провала формирования Высшего совета правосудия и невыполнения второго евроинтеграционного требования в перечне требований, которые были направлены Еврокомиссией.

Поэтому я эти действия могу расценивать больше как деструктивные. Кроме того, право решающего голоса в работе Этического совета имеют члены, делегированные международными партнерами. Поэтому такие высказывания в сторону Этического совета что означают? Профильный заместитель ОП обвиняет наших партнеров в чем?".

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Детали: В ответ на обвинения Андрей Смирнов заявил, что работу Этического совета критиковали антикоррупционные организации. При этом заместитель Андрея Ермака подтвердил, что комментировал деятельность Этического совета и "именно это рассказывал послам "Большой семерки", которые интересовались результатами и эффективностью работы Этического совета".

Прямая речь Смирнова: "Очень обидно осознавать, что у нас разное понимание судебной реформы и евроинтеграции. Реформа движется и будет двигаться еще активнее. Подчеркну, что работа всех совещательных органов, в том числе и Этического совета, должна быть построена исключительно на доверии к этим органам.

Также нельзя не заметить, что уже после решения Этического совета по кандидатам в ВСП самые активные общественные организации, которые имеют отношение к экспертизе судебной реформы, публично ставили под сомнение качество кандидатов. Но уже есть как есть. Самосовершенствование не должно останавливаться. В целом съезд судей завершился, и судьи смогли избрать 8 членов ВСП".

Темы: Верховный суд
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