З'їзд суддів обрав усіх 8 членів Вищої ради правосуддя: хто вони

З'їзд суддів України обрав ще двох членів ВРП, фото Ради суддів України

Делегати ХІХ позачергового з'їзду суддів України обрали усіх 8 членів Вищої ради правосуддя за квотою від суддівської спільноти.

Джерело: Рада суддів України, "ЦПК"

Деталі: Останнім представником у ВРП від з'їзду суддів став Сергій Бурлаков, якого обрали за підсумками повторного туру таємного голосування.

Реклама:

Перед тим було оголошено обраними Тетяну Бондаренко й Олену Ковбій, а напередодні - ще 5 суддів.

Таким чином, ХІХ позачерговий з'їзд суддів України обрав усіх 8 членів Вищої ради правосуддя, що дозволить відновити роботу органу суддівського самоврядування, розблокувати цілий ряд процесів у судовій владі, що пов'язані з роботою судів та кадровими питаннями, а також продовжити реалізацію завдань, що пов'язані з судовою реформою.

Членами Вищої ради правосуддя від з'їзду суддів України стали:

ВІДЕО ДНЯ

Котелевець Алла Вікторівна - суддя Харківського апеляційного суду;

Усик Григорій Іванович - суддя Касаційного цивільного суду у складі ВС;

Сасевич Олександр Михайлович - суддя Львівського окружного адміністративного суду;

Бокова Юлія Валеріївна - суддя Господарського суду Донецької області;

Попікова Ольга Володимирівна - суддя Північного апеляційного господарського суду;

Бондаренко Тетяна Знаменівна - суддя Миколаївського апеляційного суду;

Ковбій Олена Василівна - суддя Херсонського окружного адміністративного суду;

Бурлаков Сергій Юрійович - суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду.

Усі новообрані члени ВРП склали присягу і будуть працювати в органі суддівського врядування найближчих 4 роки.

За даними "ЦПК", до 7 обраних членів Вищої ради правосуддя є питання.

Зокрема, суддя Харківського апеляційного суду Алла Котелевець свого часу при розгляді справи про ДТП не врахувала результати судмедекспертизи, а згодом зменшила компенсації потерпілому. За такі дії її мали звільнити ще у 2012 році.

Суддя Касаційного цивільного суду у складі Сергій Бурлаков та суддя Господарського суду Донецької області Юлія Бокова відвідували окупований Крим.

Крім того, за даними "ЦПК", Бурлаков був тісно пов'язаний із родиною бізнесмена Олександра Фельдмана, депутата від забороненої ОПЗЖ.

Повідомляється, що суддя Миколаївського апеляційного суду Тетяна Бондаренко могла ухвалювати рішення не на робочому місці та приховувати факти порушення ПДР.

За даними "ЦПК", суддя має зв'язки з Росією та проблеми з декларуванням. Зокрема, вона занижувала вартість двох своїх Lexus та приховували факти адмінпорушень під час керування авто.

Крім того, її брат — громадянин Росії, а сестра періодично відвідує країну-агресора.

Також суддя Північного апеляційного господарського суду Ольга Попікова упродовж декількох років не декларувала наявну у неї нерухомість.

Є питання і до судді Львівського окружного адміністративного суду Олександра Сасевича та судді Касаційного цивільного суду у складі ВС Григорія Усика щодо оборудок з майном, щоб уникнути питань щодо власних статків.

Чому це важливо: Обрання кандидатів від з'їзду суддів України дозволить розблокувати роботу Вищої ради правосуддя і поверне їй інституційну спроможність приймати рішення, позаяк з новообраними членами кількісний склад ВРП становитиме 15 осіб, а це необхідний кворум для роботи колективного органу.

Посли країн групи G7 у Києві очікували на ці призначення. Початок роботи ВРП є важливим кроком у судовій реформі України на її шляху до європейської інтеграції.

Передісторя:

22 лютого 2022 року після початку оцінювання Етичною радою 10 із 15 чинних тоді членів ВРП достроково склали повноваження за власним бажанням. Вища рада правосуддя втратила кворум і припинила свою роботу.

27 травня Етична рада відновила проведення співбесід до Вищої ради правосуддя, розпочатих у лютому.

23 липня президент Володимир Зеленський утворив конкурсну комісію з добору кандидатів у Вищу раду правосуддя і розпорядився провести конкурс.

15 серпня 2022 року Верховна Рада обрала членами Вищої ради правосуддя Романа Маселка та Миколу Мороза.

Читайте також: Паралізована Феміда: чому судді мають призначити вісьмох членів Вищої ради правосуддя?

За крок до ВРП: суддівська мафія йде ва-банк, щоби зупинити судову реформу