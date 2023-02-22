Захисники вже вбили більше 145 тис. окупантів, за добу знищено 620 загарбників
Середа, 22 лютого 2023, 07:12
За минулу добу Сили оборони вбили 620 окупантів, загальна кількість вбитих російських загарбників досягла 145 060 військових.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 22.02.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 145060 (+620) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3334 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6569 (+7) од,
- артилерійських систем – 2345 (+7) од,
- РСЗВ – 471 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 243 (+0) од,
- літаків – 299 (+0) од,
- гелікоптерів – 287 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2026 (+3),
- крилатих ракет ‒ 873 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5212 (+2) од,
- спеціальної техніки ‒ 226 (+0).