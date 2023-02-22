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Захисники вже вбили більше 145 тис. окупантів, за добу знищено 620 загарбників

Станіслав ПогоріловСереда, 22 лютого 2023, 07:12
Захисники вже вбили більше 145 тис. окупантів, за добу знищено 620 загарбників
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Сили оборони вбили 620 окупантів, загальна кількість вбитих російських загарбників досягла 145 060 військових.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 22.02.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 145060 (+620) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3334 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6569 (+7) од,
  • артилерійських систем – 2345 (+7) од,
  • РСЗВ – 471 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 243 (+0) од,
  • літаків – 299 (+0) од,
  • гелікоптерів – 287 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2026 (+3),
  • крилатих ракет ‒ 873 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5212 (+2) од,
  • спеціальної техніки ‒ 226 (+0).

Теми: війнаУкраїнаРосія
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