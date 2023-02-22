Защитники уже убили больше 145 тыс. оккупантов, за сутки уничтожено 620 захватчиков
Среда, 22 февраля 2023, 07:12
За минувшие сутки Силы обороны убили 620 оккупантов, общее количество убитых российских захватчиков достигло 145 060 военных.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.02.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 145060 (+620) человек ликвидировано,
- танков - 3334 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 6569 (+7) ед,
- артиллерийских систем - 2345 (+7) ед,
- РСЗО - 471 (+0) ед,
- средств ПВО - 243 (+0) ед,
- самолетов - 299 (+0) ед,
- вертолетов - 287 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2026 (+3),
- крылатых ракет - 873 (+0),
- кораблей/катеров - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5212 (+2) ед,
- специальной техники - 226 (+0).