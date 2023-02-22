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На Донеччині росіяни за добу вбили одного мирного мешканця і одного поранили – ОВА

Станіслав ПогоріловСереда, 22 лютого 2023, 08:39
Ілюстративне фото ДСНС на Донеччині

Начальник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що за добу російські загарбники вбили одного мирного мешканця області.

Джерело: Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 21 лютого росіяни вбили 1 жителя Донеччини — в Іванівському. Ще 1 людина в області дістала поранення".

 

Деталі: За його словами, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Теми: Донецька областьвійнажертви
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