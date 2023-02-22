На Донетчине россияне за сутки убили одного мирного жителя и одного ранили - ОВА

Начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за сутки российские захватчики убили одного мирного жителя области.

Источник: Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 21 февраля россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Ивановском. Еще 1 человек в области получил ранения".

Детали: По его словам, пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.