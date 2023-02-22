Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Донетчине россияне за сутки убили одного мирного жителя и одного ранили - ОВА

Станислав ПогориловСреда, 22 февраля 2023, 08:39
Иллюстративное фото ГСЧС на Донетчине

Начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за сутки российские захватчики убили одного мирного жителя области.

Источник: Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 21 февраля россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Ивановском. Еще 1 человек в области получил ранения".

 

Детали: По его словам, пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

ВИДЕО ДНЯ

Поддержите УП на Patreon

Темы: Донецкая областьвойнажертвы
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Китай представил свой "мирный план" из 12 пунктов по поводу войны России в Украине

Нуланд в интервью росСМИ назвала условие для переговоров США и России

видеоЗеленский о Ставке: Тяжело, болезненно, но делаем все, чтобы выстоять

ООН одобрила украинскую "формулу мира", вредные поправки "сбили"

Зеленский: Путин до сих пор хочет захватить Киев

Джонсон хочет стать генсеком НАТО

Все новости...
Донецкая область
Десантники показали, как отбили ночной штурм оккупантов под Марьинкой
Россияне обстреливают 8 областей, на Луганщине изымают украинские паспорта – ОВА
Россияне убили 3 жителей Донетчины за сутки, 2 из них в Бахмуте - ОВА
Последние новости
08:34
Минус 970 оккупантов за сутки: потери россиян достигли 146 820 военных - Генштаб
08:21
В Донецкой области за сутки россияне убили двух гражданских - ОВА
08:08
КНДР провела испытания четырех крылатых ракет для демонстрации ядерной контратаки
07:48
Из тяжелой артиллерии россияне били ночью по Никополю и громадам
07:35
ЕС не согласовал новые санкции против РФ из-за Польши, которая требует их усиления
07:30
В регионах российского Кавказа проводят скрытую мобилизацию, вербуют заключенных – штаб
07:10
видеоЗеленский в годовщину вторжения РФ: "Это был год боли, сожаления, веры и единства"
06:38
Силы обороны за сутки отбили около 100 вражеских атак – сводка
06:10
Польша высылает военного атташе Беларуси
05:20
Кремль создает условия для провокаций на границе Черниговщины и в Молдове – ISW
Все новости...