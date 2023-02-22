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В десяти городах России по радио объявили воздушную тревогу: в МЧС РФ заявили о взломе

Станислав ПогориловСреда, 22 февраля 2023, 08:03
В десяти городах России по радио объявили воздушную тревогу: в МЧС РФ заявили о взломе
Фото: Getty Images

Утром 22 февраля в 10 городах России по радио прозвучали объявления о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара, позже в МЧС России заявили, что это была хакерская атака.

Источник: "Baza", "Осторожно, новости", "Meduza", российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости".

Детали: Сообщение: "Внимание, объявляется воздушная тревога. Всем немедленно пройти в укрытие. Внимание, внимание, угроза ракетного удара" было передано в эфире радиостанций Relax FM, "Авторадио", "Юмор FM", Comedy radio.

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Его слышали жители Пятигорска, Тюмени, Воронежа, Казани, Нижнего Новгорода, Магнитогорска, Белгорода, Старого Оскола, Уфы, Новоуральска.

Впоследствии в МЧС России заявили, что объявление появилось на радиостанциях в результате хакерской атаки. "В результате хакерской атаки на серверы ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара", - говорится в сообщении.

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Темы: Росcияхакерывойнавоздушная тревога
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