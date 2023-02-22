По всій Україні 2 години тривала повітряна тривога, в Білорусі в повітрі був МіГ

Карта тривог станом на 09:12 22 лютого. Скриншот з alerts.in.ua

Влада оголошувала повітряну тривогу по всі території України вранці 22 лютого. Небезпека тривала 2 години.

Джерело: карта тривог, моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" у Telegram

Деталі: Сигнал тривоги означає загрозу ракетних ударів та ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття.

Моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" повідомляє, що в Білорусі піднялись у повітря літак дальнього радіолокаційного стеження і винищувач Міг-31К, який може нести гіперзвукові ракети "Кинджал".

Оновлено: Об 11:00 тривоги почали скасовувати. Беларускі Гаюн повідомив, що в білоруських Мачулищах сіли літак ДРЛС і МіГ-31К.

Станом на 11:08 сирени ще лунають у Сумській, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях.