Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

По всей Украине 2 часа звучала воздушная тревога, в Беларуси в воздухе был МиГ

Ирина БалачукСреда, 22 февраля 2023, 11:04
Карта тревог по состоянию на 09:12 22 февраля. Скриншот с alerts.in.ua

Власти объявляли воздушную тревогу по все территории Украины утром 22 февраля. Опасность продолжалась 2 часа.

Источник: карта тревог, мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" в Telegram

Детали: Сигнал тревоги означает угрозу ракетных ударов и ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.

Мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" сообщает, что в Беларуси поднялись в воздух самолет дальнего радиолокационного слежения и истребитель МиГ-31К, который может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Обновлено: В 11:00 тревоги начали отменять. Беларускі Гаюн сообщил, что в белорусских Мачулищах сели самолет ДРЛО и МиГ-31К.

По состоянию на 11:08 сирены еще звучат в Сумской, Николаевской, Одесской, Херсонской областях.

Поддержите УП на Patreon

Темы: воздушная тревогавойнаБеларусь
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Китай представил свой "мирный план" из 12 пунктов по поводу войны России в Украине

Нуланд в интервью росСМИ назвала условие для переговоров США и России

видеоЗеленский о Ставке: Тяжело, болезненно, но делаем все, чтобы выстоять

ООН одобрила украинскую "формулу мира", вредные поправки "сбили"

Зеленский: Путин до сих пор хочет захватить Киев

Джонсон хочет стать генсеком НАТО

Все новости...
воздушная тревога
В десяти городах России по радио объявили воздушную тревогу: в МЧС РФ заявили о взломе
Воздушную тревогу объявляли по всей Украине из-за взлета российского МиГа
Утро началось с получасовой воздушной тревоги в южных и восточных областях
Последние новости
09:08
Разведка Британии напомнила, как Кремль за 9 лет агрессии менял тактику в отношении Украины
09:00
видеоПрезидент Еврокомиссии: Год героического украинского сопротивления, впереди нас ждет будущее единства
08:55
Польша высылает военного атташе Беларуси в ответ на изгнание нескольких сотрудников консульства
08:40
Австралия и Новая Зеландия объявили о новых санкциях против РФ в годовщину вторжения
08:34
Минус 970 оккупантов за сутки: потери россиян достигли 146 820 военных - Генштаб
08:21
В Донецкой области за сутки россияне убили двух гражданских - ОВА
08:08
КНДР провела испытания четырех крылатых ракет для демонстрации ядерной контратаки
07:48
Из тяжелой артиллерии россияне били ночью по Никополю и громадам
07:35
ЕС не согласовал новые санкции против РФ из-за Польши, которая требует их усиления
07:30
В регионах российского Кавказа проводят скрытую мобилизацию, вербуют заключенных – штаб
Все новости...