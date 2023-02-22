По всей Украине 2 часа звучала воздушная тревога, в Беларуси в воздухе был МиГ

Карта тревог по состоянию на 09:12 22 февраля. Скриншот с alerts.in.ua

Власти объявляли воздушную тревогу по все территории Украины утром 22 февраля. Опасность продолжалась 2 часа.

Источник: карта тревог, мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" в Telegram

Детали: Сигнал тревоги означает угрозу ракетных ударов и ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.

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Мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" сообщает, что в Беларуси поднялись в воздух самолет дальнего радиолокационного слежения и истребитель МиГ-31К, который может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Обновлено: В 11:00 тревоги начали отменять. Беларускі Гаюн сообщил, что в белорусских Мачулищах сели самолет ДРЛО и МиГ-31К.

По состоянию на 11:08 сирены еще звучат в Сумской, Николаевской, Одесской, Херсонской областях.