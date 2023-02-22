По всей Украине 2 часа звучала воздушная тревога, в Беларуси в воздухе был МиГ
Среда, 22 февраля 2023, 11:04
Власти объявляли воздушную тревогу по все территории Украины утром 22 февраля. Опасность продолжалась 2 часа.
Источник: карта тревог, мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" в Telegram
Детали: Сигнал тревоги означает угрозу ракетных ударов и ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.
Мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" сообщает, что в Беларуси поднялись в воздух самолет дальнего радиолокационного слежения и истребитель МиГ-31К, который может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".
Обновлено: В 11:00 тревоги начали отменять. Беларускі Гаюн сообщил, что в белорусских Мачулищах сели самолет ДРЛО и МиГ-31К.
По состоянию на 11:08 сирены еще звучат в Сумской, Николаевской, Одесской, Херсонской областях.