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У Харкові є "прильоти": 2 поранених

Ірина БалачукСереда, 22 лютого 2023, 09:41
У Харкові є прильоти: 2 поранених
Фото ілюстративне. Наслідки російських ударів по Харківщині 11 лютого. Фото з Telegram Синєгубова

У Харкові пролунали кілька вибухів під час повітряної тривоги вранці 22 лютого, 2 людей дістали поранення.

Джерело: мер міста Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Терехова: "Б’ють по Харкову. У місті пролунали вже кілька вибухів. Можливі ще пуски ракет з території Росії. Будьте обережні".

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Деталі: Про те, що окупанти завдають ударів по області, повідомив і голова ОВА.

Синєгубов закликав жителів не ігнорувати сигналів тривоги і залишатися в укриттях.

Пізніше голова ОВА повідомив, що, зафіксовані "прильоти" у Київському районі Харкова – окупанти били по об’єктах інфраструктури. За даними Терехова, було чотири удари. 

За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, 2 людей дістали легкі поранення.    

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Теми: ХарківвибухвійнаХарківська область
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