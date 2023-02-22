У Харкові є "прильоти": 2 поранених

Фото ілюстративне. Наслідки російських ударів по Харківщині 11 лютого. Фото з Telegram Синєгубова

У Харкові пролунали кілька вибухів під час повітряної тривоги вранці 22 лютого, 2 людей дістали поранення.

Джерело: мер міста Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Терехова: "Б’ють по Харкову. У місті пролунали вже кілька вибухів. Можливі ще пуски ракет з території Росії. Будьте обережні".

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Деталі: Про те, що окупанти завдають ударів по області, повідомив і голова ОВА.

Синєгубов закликав жителів не ігнорувати сигналів тривоги і залишатися в укриттях.

Пізніше голова ОВА повідомив, що, зафіксовані "прильоти" у Київському районі Харкова – окупанти били по об’єктах інфраструктури. За даними Терехова, було чотири удари.



За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, 2 людей дістали легкі поранення.