У Харкові є "прильоти": 2 поранених
У Харкові пролунали кілька вибухів під час повітряної тривоги вранці 22 лютого, 2 людей дістали поранення.
Джерело: мер міста Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram
Пряма мова Терехова: "Б’ють по Харкову. У місті пролунали вже кілька вибухів. Можливі ще пуски ракет з території Росії. Будьте обережні".
Деталі: Про те, що окупанти завдають ударів по області, повідомив і голова ОВА.
Синєгубов закликав жителів не ігнорувати сигналів тривоги і залишатися в укриттях.
Пізніше голова ОВА повідомив, що, зафіксовані "прильоти" у Київському районі Харкова – окупанти били по об’єктах інфраструктури. За даними Терехова, було чотири удари.
За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, 2 людей дістали легкі поранення.