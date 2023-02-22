В Харькове есть "прилеты": 2 раненых
В Харькове прогремели несколько взрывов во время воздушной тревоги утром 22 февраля, 2 человека получили ранения.
Источник: мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram
Прямая речь Терехова: "Бьют по Харькову. В городе прозвучали уже несколько взрывов. Возможны еще пуски ракет с территории России. Будьте осторожны".
Детали: О том, что оккупанты наносят удары по области, сообщил и глава ОВА.
Синегубов призвал жителей не игнорировать сигналов тревоги и оставаться в укрытиях.
Позже глава ОВА сообщил, что, зафиксированы "прилеты" в Киевском районе Харькова – оккупанты били по объектам инфраструктуры. По данным Терехова, было четыре удара.
По информации Областного центра экстренной медицинской помощи, 2 человека получили легкие ранения.