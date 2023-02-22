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В Харькове есть "прилеты": 2 раненых

Ирина БалачукСреда, 22 февраля 2023, 09:41
В Харькове есть прилеты: 2 раненых
Фото иллюстративное. Последствия российских ударов по Харьковской области 11 февраля. Фото из Telegram Синегубова

В Харькове прогремели несколько взрывов во время воздушной тревоги утром 22 февраля, 2 человека получили ранения.

Источник: мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Терехова: "Бьют по Харькову. В городе прозвучали уже несколько взрывов. Возможны еще пуски ракет с территории России. Будьте осторожны".

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Детали: О том, что оккупанты наносят удары по области, сообщил и глава ОВА.

Синегубов призвал жителей не игнорировать сигналов тревоги и оставаться в укрытиях.

Позже глава ОВА сообщил, что, зафиксированы "прилеты" в Киевском районе Харькова – оккупанты били по объектам инфраструктуры. По данным Терехова, было четыре удара.

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По информации Областного центра экстренной медицинской помощи, 2 человека получили легкие ранения.    

Темы: ХарьковвзрыввойнаХарьковская область
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