В Харькове есть "прилеты": 2 раненых

Фото иллюстративное. Последствия российских ударов по Харьковской области 11 февраля. Фото из Telegram Синегубова

В Харькове прогремели несколько взрывов во время воздушной тревоги утром 22 февраля, 2 человека получили ранения.

Источник: мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Терехова: "Бьют по Харькову. В городе прозвучали уже несколько взрывов. Возможны еще пуски ракет с территории России. Будьте осторожны".

Детали: О том, что оккупанты наносят удары по области, сообщил и глава ОВА.

Синегубов призвал жителей не игнорировать сигналов тревоги и оставаться в укрытиях.

Позже глава ОВА сообщил, что, зафиксированы "прилеты" в Киевском районе Харькова – оккупанты били по объектам инфраструктуры. По данным Терехова, было четыре удара.

По информации Областного центра экстренной медицинской помощи, 2 человека получили легкие ранения.