На концерт загарбників в "Лужниках" зігнали масовку: виступатимуть Путін та Газманов

В Москві проходять останні приготування до масштабного концерту на стадіоні "Лужники" з метою продемонструвати підтримку російського суспільства загарбницькій війні проти України, очікується виступ президента країни-загарбника Володимира Путіна.

Джерело: "Meduza"

Деталі: У квитках захід називається "Святкова програма "Слава захисникам Вітчизни"". Очікується, що її відвідає Володимир Путін. Точний склад артистів досі невідомий, але у ЗМІ з'являлися імена артистів, які підтримали війну, зокрема, Філіпа Кіркорова, Клави Коки, Стаса Михайлова, Поліни Гагаріної, Григорія Лепса, Niletto, Олега Газманова, SHAMANа, Миколи Баскова та інших.

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Напередодні на оглядовому майданчику Воробйових гір встановили триметровий паркан із металопрофілю, за яким стоять вантажівки камуфляжного кольору.

Раніше стало відомо, що масовку на концерт набирали за гонорар 500 рублів, а студентам обіцяли звільнення від пар.

Повідомляється, що наразі люди з вулиці не зможуть потрапити на мітинг-концерт. Охочі пройти в "Лужники" мають надати персональні дані організаторам.

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Що було раніше: Останній раз мітинг-концерт за участю Путіна проходив у "Лужниках" 18 березня 2022 року - у річницю анексії Криму.