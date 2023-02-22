На концерт загарбників в "Лужниках" зігнали масовку: виступатимуть Путін та Газманов

В Москві проходять останні приготування до масштабного концерту на стадіоні "Лужники" з метою продемонструвати підтримку російського суспільства загарбницькій війні проти України, очікується виступ президента країни-загарбника Володимира Путіна.

Джерело: "Meduza"

Деталі: У квитках захід називається "Святкова програма "Слава захисникам Вітчизни"". Очікується, що її відвідає Володимир Путін. Точний склад артистів досі невідомий, але у ЗМІ з'являлися імена артистів, які підтримали війну, зокрема, Філіпа Кіркорова, Клави Коки, Стаса Михайлова, Поліни Гагаріної, Григорія Лепса, Niletto, Олега Газманова, SHAMANа, Миколи Баскова та інших.

Напередодні на оглядовому майданчику Воробйових гір встановили триметровий паркан із металопрофілю, за яким стоять вантажівки камуфляжного кольору.

Раніше стало відомо, що масовку на концерт набирали за гонорар 500 рублів, а студентам обіцяли звільнення від пар.

Повідомляється, що наразі люди з вулиці не зможуть потрапити на мітинг-концерт. Охочі пройти в "Лужники" мають надати персональні дані організаторам.

Що було раніше: Останній раз мітинг-концерт за участю Путіна проходив у "Лужниках" 18 березня 2022 року - у річницю анексії Криму.