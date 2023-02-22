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На концерт захватчиков в "Лужниках" согнали массовку: будут выступать Путин и Газманов

Станислав ПогориловСреда, 22 февраля 2023, 10:30
На концерт захватчиков в Лужниках согнали массовку: будут выступать Путин и Газманов
Владимир Путин, фото: Getty Images

В Москве проходят последние приготовления к масштабному концерту на стадионе "Лужники" с целью продемонстрировать поддержку российского общества захватнической войне против Украины, ожидается выступление президента страны-захватчика Владимира Путина.

Источник: "Meduza"

Детали: В билетах мероприятие называется "Праздничная программа "Слава защитникам Отечества"". Ожидается, что ее посетит Владимир Путин. Точный состав артистов до сих пор неизвестен, но в СМИ появлялись имена артистов, которые поддержали войну, в частности, Филиппа Киркорова, Клавы Коки, Стаса Михайлова, Полины Гагариной, Григория Лепса, Niletto, Олега Газманова, SHAMANа, Николая Баскова и других.

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Накануне на смотровой площадке Воробьевых гор установили трехметровый забор из металлопрофиля, за которым стоят грузовики камуфляжного цвета.

Ранее стало известно, что массовку на концерт набирали за гонорар 500 рублей, а студентам обещали освобождение от пар.

Сообщается, что сейчас люди с улицы не смогут попасть на митинг-концерт. Желающие пройти в "Лужники" должны предоставить персональные данные организаторам.

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Что предшествовало: Последний раз митинг-концерт с участием Путина проходил в "Лужниках" 18 марта 2022 года - в годовщину аннексии Крыма.

Темы: ПутинРосcиявойна
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