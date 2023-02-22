Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На концерт захватчиков в "Лужниках" согнали массовку: будут выступать Путин и Газманов

Станислав ПогориловСреда, 22 февраля 2023, 11:30
Владимир Путин, фото: Getty Images

В Москве проходят последние приготовления к масштабному концерту на стадионе "Лужники" с целью продемонстрировать поддержку российского общества захватнической войне против Украины, ожидается выступление президента страны-захватчика Владимира Путина.

Источник: "Meduza"

Детали: В билетах мероприятие называется "Праздничная программа "Слава защитникам Отечества"". Ожидается, что ее посетит Владимир Путин. Точный состав артистов до сих пор неизвестен, но в СМИ появлялись имена артистов, которые поддержали войну, в частности, Филиппа Киркорова, Клавы Коки, Стаса Михайлова, Полины Гагариной, Григория Лепса, Niletto, Олега Газманова, SHAMANа, Николая Баскова и других.

Накануне на смотровой площадке Воробьевых гор установили трехметровый забор из металлопрофиля, за которым стоят грузовики камуфляжного цвета.

Ранее стало известно, что массовку на концерт набирали за гонорар 500 рублей, а студентам обещали освобождение от пар.

Сообщается, что сейчас люди с улицы не смогут попасть на митинг-концерт. Желающие пройти в "Лужники" должны предоставить персональные данные организаторам.

Что предшествовало: Последний раз митинг-концерт с участием Путина проходил в "Лужниках" 18 марта 2022 года - в годовщину аннексии Крыма.

ВИДЕО ДНЯ

Поддержите УП на Patreon

Темы: ПутинРосcиявойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Премьер Польши приехал в Киев в годовщину российского вторжения

Разведка Британии напомнила, как Кремль за 9 лет агрессии менял тактику в отношении Украины

Китай представил свой "мирный план" из 12 пунктов по поводу войны России в Украине

Нуланд в интервью росСМИ назвала условие для переговоров США и России

видеоЗеленский о Ставке: Тяжело, болезненно, но делаем все, чтобы выстоять

ООН одобрила украинскую "формулу мира", вредные поправки "сбили"

Все новости...
Путин
Британская разведка рассказала, что думает о обращении Путина к Федеральному собранию
Путин отменил свой указ, предусматривавший сближение с ЕС и США и уважение суверенитета Молдовы
ISW объяснил, почему Путин сказал в послании так мало конкретики о войне в Украине
Последние новости
11:43
фотоБундестаг поднял флаг Украины в годовщину нападения России
11:42
Дейнеко о встрече с главным пограничником РБ перед войной: Он побледнел, стал красным, а потом зеленым
11:26
Генерации в энергосистеме достаточно, однако обстрелы обесточили 15 тысяч потребителей – Минэнерго
11:22
Глава пограничников: Мы знали, что РФ нападет из Беларуси, но в штурм из Крыма не верили
10:57
видео Залужный поблагодарил защитников: Люди из бетона и стали, обычные герои
10:54
Оккупанты ударили ракетами по Святогорску и Краматорску, под плотным огнем Херсонщина - ОВА
10:53
В МОЗ рассказали, сколько медиков убила Россия за год полномасштабной войны
10:51
Премьер Польши приехал в Киев в годовщину российского вторжения
10:50
фотоНа юге задержали агентуру ФСБ, которая "наводила" ракеты РФ на больницы и позиции ВСУ – СБУ
10:46
фотоУченые в Украине впервые будут наблюдать за редким животным в режиме онлайн
Все новости...