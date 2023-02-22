Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Буданов: 90% мобілізованих Росія одразу відправила на фронт

Валентина РоманенкоСереда, 22 лютого 2023, 12:20
Кирило Буданов. фото УП

Під час першої відкритої хвилі мобілізації Росія набрала трохи більше 316 000 тисяч чоловіків, майже всіх їх без відповідної підготовки відправили воювати проти України. 

Джерело: очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтервʼю Forbes

Пряма мова: "Під час першої відкритої хвилі мобілізації вони набрали трохи більше 316 000. Тут питання: якщо в Росії все добре, і вони призвали ще 316 000, то для чого продовжувати мобілізацію? Значить, не все добре. Це наведе нас на простий висновок: скільки втрат у Російській Федерації? Ця цифра захмарна.

...Понад 90% одразу відправили. Їх ніхто не навчав, зразу на фронт". 

Деталі: Наразі в Росії триває прихована мобілізація. За словами Буданова, в країні, де населення понад 100 млн, набрати пів мільйона – не проблема.

ВІДЕО ДНЯ

Підтримайте УП на Patreon

Теми: мобілізаціявійнаРосіярозвідка
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Польща у п'ятницю відправить Україні перші танки Leopard - ЗМІ

США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $2 млрд: що у нього увійшло

Прем'єр Польщі приїхав до Києва у річницю російського вторгнення

Розвідка Британії нагадала, як Кремль за 9 років агресії змінював тактику щодо України

Китай представив свій "мирний план" із 12 пунктів щодо війни Росії в Україні

Нуланд в інтерв’ю росЗМІ назвала умову для переговорів США й Росії

Усі новини...
мобілізація
В Росії готуються до масової мобілізації студентів-очників – розвідка
Військовий загинув на фронті протягом місяця після призову. ТЦК проводить перевірку
Нова добровільна мобілізація в Україні "дає хороші результати" – ЗМІ
Останні новини
12:59
Українці хочуть ударів по Росії – опитування
12:52
ДБР провело обшуки у членів правління та наглядової ради Pinbank Гінера
12:47
Польща у п'ятницю відправить Україні перші танки Leopard - ЗМІ
12:35
відео Зі штангою у бронику: "Гвардія наступу" показала, як тренує бійців
12:27
Очільник ДПСУ розповів, коли насправді почалося повномасштабне вторгнення Росії
12:26
США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $2 млрд: що у нього увійшло
12:26
фотоНа поверхні Венери можуть утворюватися гейзери – вчені
12:15
фотоПеред посольством Росії у Берліні виставили підбитий російський танк
12:13
відео, фотоУ Санкт-Петербурзі вистрілили в ОМОНівця – росЗМІ
12:06
Канцлер Німеччини: Путін зазнав поразки, він повинен припинити війну
Усі новини...