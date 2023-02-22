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Буданов: 90% мобілізованих Росія одразу відправила на фронт

Валентина РоманенкоСереда, 22 лютого 2023, 11:20
Буданов: 90% мобілізованих Росія одразу відправила на фронт
Кирило Буданов. фото УП

Під час першої відкритої хвилі мобілізації Росія набрала трохи більше 316 000 тисяч чоловіків, майже всіх їх без відповідної підготовки відправили воювати проти України. 

Джерело: очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтервʼю Forbes

Пряма мова: "Під час першої відкритої хвилі мобілізації вони набрали трохи більше 316 000. Тут питання: якщо в Росії все добре, і вони призвали ще 316 000, то для чого продовжувати мобілізацію? Значить, не все добре. Це наведе нас на простий висновок: скільки втрат у Російській Федерації? Ця цифра захмарна.

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...Понад 90% одразу відправили. Їх ніхто не навчав, зразу на фронт". 

Деталі: Наразі в Росії триває прихована мобілізація. За словами Буданова, в країні, де населення понад 100 млн, набрати пів мільйона – не проблема.

Теми: мобілізаціявійнаРосіярозвідка
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